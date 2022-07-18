Рейтинг@Mail.ru
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/agenty-1803113504.html
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться - РИА Новости, 18.07.2022
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться
Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с украинской военной разведкой, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями, заявил РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:35
2022-07-18T09:24
в мире
украина
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803129558_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c01e304d55c75a610ab9b1ec1582626.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с украинской военной разведкой, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысяч человек."Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться", - сказал хакер.В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
https://ria.ru/20220718/khaker-1803121393.html
https://ria.ru/20220712/gur-1801847548.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Приличный список получился" – хакер RaHDit посоветовал сотрудничающим с Киевом россиянам сдаться
"Приличный список получился" – хакер RaHDit посоветовал сотрудничающим с Киевом россиянам сдаться
2022-07-18T03:35
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803129558_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da7dae8708137154d6f79ae200e6e4ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, общество
03:35 18.07.2022 (обновлено: 09:24 18.07.2022)
 
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться

Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с военной разведкой Украины, сдаться

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с украинской военной разведкой, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысяч человек.
Наладили канал передачи данных – хакер RaHDit о контактах с Министерством обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
08:05Специальная военная операция на Украине
Хакеры RaHDit наладили канал передачи России данных об украинской армии
"Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться", - сказал хакер.
В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Солдат отряда специального назначения Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 05:04Специальная военная операция на Украине
Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор"
 
В миреУкраинаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала