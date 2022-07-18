https://ria.ru/20220718/agenty-1803113504.html
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться - РИА Новости, 18.07.2022
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться
Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с украинской военной разведкой, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями, заявил РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:35
2022-07-18T03:35
2022-07-18T09:24
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с украинской военной разведкой, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысяч человек."Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться", - сказал хакер.В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
https://ria.ru/20220718/khaker-1803121393.html
https://ria.ru/20220712/gur-1801847548.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Приличный список получился" – хакер RaHDit посоветовал сотрудничающим с Киевом россиянам сдаться
"Приличный список получился" – хакер RaHDit посоветовал сотрудничающим с Киевом россиянам сдаться
2022-07-18T03:35
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, общество
03:35 18.07.2022 (обновлено: 09:24 18.07.2022)
Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться
Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с военной разведкой Украины, сдаться
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с украинской военной разведкой, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысяч человек.
"Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться", - сказал хакер.
В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.