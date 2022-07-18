https://ria.ru/20220718/agenty-1803113504.html

Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться

Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться - РИА Новости, 18.07.2022

Хакеры RaHDit посоветовали агентам военной разведки Украины сдаться

Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с украинской военной разведкой, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями, заявил РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T03:35

2022-07-18T03:35

2022-07-18T09:24

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с украинской военной разведкой, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Документы касаются 2,5 тысяч человек."Достаточно приличный список получился, поэтому мы единственное, что можем посоветовать, это тем гражданам, которые сотрудничают, сейчас прийти и самим сдаваться", - сказал хакер.В июне RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

https://ria.ru/20220718/khaker-1803121393.html

https://ria.ru/20220712/gur-1801847548.html

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"Приличный список получился" – хакер RaHDit посоветовал сотрудничающим с Киевом россиянам сдаться "Приличный список получился" – хакер RaHDit посоветовал сотрудничающим с Киевом россиянам сдаться 2022-07-18T03:35 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, общество