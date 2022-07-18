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В Словакии ищут новых поставщиков топлива для АЭС вместо "Росатома" - РИА Новости, 18.07.2022
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В Словакии ищут новых поставщиков топлива для АЭС вместо "Росатома"
В Словакии ищут новых поставщиков топлива для АЭС вместо "Росатома" - РИА Новости, 18.07.2022
В Словакии ищут новых поставщиков топлива для АЭС вместо "Росатома"
Словакия намерена избавиться от зависимости в поставках топлива для своих АЭС из России и ищет новых поставщиков, заявил в понедельник на пресс-конференции в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:53
2022-07-18T21:53
карл нехаммер
словакия
вена
чехия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
аэс темелин
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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Словакия намерена избавиться от зависимости в поставках топлива для своих АЭС из России и ищет новых поставщиков, заявил в понедельник на пресс-конференции в Вене премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщил сайт братиславской газеты Pravda.Хегер посетил в понедельник Вену с официальным визитом и провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, после чего оба политика провели совместную пресс-конференцию."Словакия хотела бы избавиться от российской зависимости в поставках топлива для своих АЭС. Правительство уже несколько месяцев ведет переговоры на эту тему с возможными новыми поставщиками. Не знаю, сколько времени это продлится, но мы намерены довести этот процесс до конца", - цитирует издание Хегера.По словам словацкого премьера, переход на другое топливо для АЭС обычно занимает от 3 до 6 лет, однако нынешний кризис требует ускорения подобного решения.В настоящее время в Словакии действуют две АЭС, "Богунице" и "Моховце", построенные с участием советских специалистов. Топливо для обеих станций поставляет компания ТВЭЛ, входящая в состав топливного дивизиона российской корпорации "Росатом".В свою очередь, Нехаммер напомнил об отрицательном отношении его сограждан к атомной энергии. В связи с этим он подчеркнул, что "на атомных станциях необходимо поддерживать стандарты безопасности на самом высшем возможном уровне".Ранее, в конце июня, по поручению правительства Чехии энергетическая компания ČEZ заключила договор о поставках топлива для АЭС "Темелин" с американской фирмой Westinghouse и французской Framatome, ранее топливо для АЭС в Чехии поставляла корпорация "Росатом". Ожидается, что подобное решение в ближайшее время может быть принято в отношении второй чешской АЭС "Дукованы".
https://ria.ru/20220718/vsu-1803241778.html
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карл нехаммер, словакия, вена, чехия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, аэс темелин
21:53 18.07.2022
 
В Словакии ищут новых поставщиков топлива для АЭС вместо "Росатома"

Премьер Словакии Хегер: Словакия намерена избавиться от зависимости от "Росатома"

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Словакия намерена избавиться от зависимости в поставках топлива для своих АЭС из России и ищет новых поставщиков, заявил в понедельник на пресс-конференции в Вене премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщил сайт братиславской газеты Pravda.
Хегер посетил в понедельник Вену с официальным визитом и провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, после чего оба политика провели совместную пресс-конференцию.
Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
15:39
Президент Словакии впервые разрешила гражданам вступить в ВСУ
"Словакия хотела бы избавиться от российской зависимости в поставках топлива для своих АЭС. Правительство уже несколько месяцев ведет переговоры на эту тему с возможными новыми поставщиками. Не знаю, сколько времени это продлится, но мы намерены довести этот процесс до конца", - цитирует издание Хегера.
По словам словацкого премьера, переход на другое топливо для АЭС обычно занимает от 3 до 6 лет, однако нынешний кризис требует ускорения подобного решения.
В настоящее время в Словакии действуют две АЭС, "Богунице" и "Моховце", построенные с участием советских специалистов. Топливо для обеих станций поставляет компания ТВЭЛ, входящая в состав топливного дивизиона российской корпорации "Росатом".
В свою очередь, Нехаммер напомнил об отрицательном отношении его сограждан к атомной энергии. В связи с этим он подчеркнул, что "на атомных станциях необходимо поддерживать стандарты безопасности на самом высшем возможном уровне".
Ранее, в конце июня, по поручению правительства Чехии энергетическая компания ČEZ заключила договор о поставках топлива для АЭС "Темелин" с американской фирмой Westinghouse и французской Framatome, ранее топливо для АЭС в Чехии поставляла корпорация "Росатом". Ожидается, что подобное решение в ближайшее время может быть принято в отношении второй чешской АЭС "Дукованы".
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 23:42
Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС
 
Карл НехаммерСловакияВенаЧехияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛАЭС Темелин
 
 
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