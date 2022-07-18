https://ria.ru/20220718/aes-1803338308.html

В Словакии ищут новых поставщиков топлива для АЭС вместо "Росатома"

В Словакии ищут новых поставщиков топлива для АЭС вместо "Росатома" - РИА Новости, 18.07.2022

В Словакии ищут новых поставщиков топлива для АЭС вместо "Росатома"

Словакия намерена избавиться от зависимости в поставках топлива для своих АЭС из России и ищет новых поставщиков, заявил в понедельник на пресс-конференции в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:53

2022-07-18T21:53

2022-07-18T21:53

карл нехаммер

словакия

вена

чехия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

аэс темелин

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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Словакия намерена избавиться от зависимости в поставках топлива для своих АЭС из России и ищет новых поставщиков, заявил в понедельник на пресс-конференции в Вене премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщил сайт братиславской газеты Pravda.Хегер посетил в понедельник Вену с официальным визитом и провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, после чего оба политика провели совместную пресс-конференцию."Словакия хотела бы избавиться от российской зависимости в поставках топлива для своих АЭС. Правительство уже несколько месяцев ведет переговоры на эту тему с возможными новыми поставщиками. Не знаю, сколько времени это продлится, но мы намерены довести этот процесс до конца", - цитирует издание Хегера.По словам словацкого премьера, переход на другое топливо для АЭС обычно занимает от 3 до 6 лет, однако нынешний кризис требует ускорения подобного решения.В настоящее время в Словакии действуют две АЭС, "Богунице" и "Моховце", построенные с участием советских специалистов. Топливо для обеих станций поставляет компания ТВЭЛ, входящая в состав топливного дивизиона российской корпорации "Росатом".В свою очередь, Нехаммер напомнил об отрицательном отношении его сограждан к атомной энергии. В связи с этим он подчеркнул, что "на атомных станциях необходимо поддерживать стандарты безопасности на самом высшем возможном уровне".Ранее, в конце июня, по поручению правительства Чехии энергетическая компания ČEZ заключила договор о поставках топлива для АЭС "Темелин" с американской фирмой Westinghouse и французской Framatome, ранее топливо для АЭС в Чехии поставляла корпорация "Росатом". Ожидается, что подобное решение в ближайшее время может быть принято в отношении второй чешской АЭС "Дукованы".

https://ria.ru/20220718/vsu-1803241778.html

https://ria.ru/20220713/sanktsii-1802314398.html

словакия

вена

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карл нехаммер, словакия, вена, чехия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, аэс темелин