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Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/administratsii-1803182735.html
Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации
Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации - РИА Новости, 18.07.2022
Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации
Во всех городах и районах на территории Луганской Народной Республики сформированы новые администрации, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:44
2022-07-18T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
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ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Во всех городах и районах на территории Луганской Народной Республики сформированы новые администрации, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики! Последний из освобожденных населенных пунктов, Лисичанск, сегодня возглавил Андрей Скорый", — говорится в записи в Telegram-канале Пасечника.По его словам, Скорый — "сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении". Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности главы лисичанской администрации.Пасечник добавил, что за успешные действия, которые предпринимали бойцы под руководством Скорого при освобождении Рубежного, Попасной, Северодонецка, Светлодарска, Лисичанска, он награжден звездой Героя Луганской Народной Республики.В ходе российской военной операции на Украине, целью которой в Москве называют освобождение Донбасса, союзные силы заняли всю территорию ЛНР.
https://ria.ru/20220718/priznanie-1803117739.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, рубежное
12:44 18.07.2022 (обновлено: 14:51 18.07.2022)
 
Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации

Глава ЛНР Пасечник сообщил, что в городах и районах республики сформировали администрации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник военной полиции ЛНР в городе Попасная
Сотрудник военной полиции ЛНР в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник военной полиции ЛНР в городе Попасная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Во всех городах и районах на территории Луганской Народной Республики сформированы новые администрации, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики! Последний из освобожденных населенных пунктов, Лисичанск, сегодня возглавил Андрей Скорый", — говорится в записи в Telegram-канале Пасечника.
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По его словам, Скорый — "сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении". Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности главы лисичанской администрации.
Пасечник добавил, что за успешные действия, которые предпринимали бойцы под руководством Скорого при освобождении Рубежного, Попасной, Северодонецка, Светлодарска, Лисичанска, он награжден звездой Героя Луганской Народной Республики.
В ходе российской военной операции на Украине, целью которой в Москве называют освобождение Донбасса, союзные силы заняли всю территорию ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРубежное
 
 
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