https://ria.ru/20220718/administratsii-1803182735.html

Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации

Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации - РИА Новости, 18.07.2022

Во всех городах и районах ЛНР сформировали администрации

Во всех городах и районах на территории Луганской Народной Республики сформированы новые администрации, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:44

2022-07-18T12:44

2022-07-18T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

рубежное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795199836_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_24f9eeec8cd5c3111d4d4ebc24dc2943.jpg

ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Во всех городах и районах на территории Луганской Народной Республики сформированы новые администрации, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики! Последний из освобожденных населенных пунктов, Лисичанск, сегодня возглавил Андрей Скорый", — говорится в записи в Telegram-канале Пасечника.По его словам, Скорый — "сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении". Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности главы лисичанской администрации.Пасечник добавил, что за успешные действия, которые предпринимали бойцы под руководством Скорого при освобождении Рубежного, Попасной, Северодонецка, Светлодарска, Лисичанска, он награжден звездой Героя Луганской Народной Республики.В ходе российской военной операции на Украине, целью которой в Москве называют освобождение Донбасса, союзные силы заняли всю территорию ЛНР.

https://ria.ru/20220718/priznanie-1803117739.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, лисичанск, рубежное