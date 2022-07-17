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В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО

В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО - РИА Новости, 17.07.2022

В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО

Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:11

2022-07-17T15:11

2022-07-17T17:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

нато

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

точка-у

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У", заявил РИА Новости военный эксперт СЦКК ДНР, майор Сергей Переверзев."За период с начала спецоперации территория ДНР была более 30 раз атакована ракетами ТРК "Точка-У", зафиксировано более 400 эпизодов обстрелов снарядами образца НАТО, калибром 155 мм, и более пяти раз противник применил РСЗО HIMARS. Отметим, с началом применения ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) вооружений стран НАТО в 2,5 раза увеличилось количество жертв среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры", - сказал Переверзев.

донецкая народная республика

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В ДНР в несколько раз увеличилось количество жертв из-за применения ВСУ иностранного оружия В СЦКК ДНР заявили, что количество жертв и разрушений в республике увеличилось в 2,5 раза из - за применения украинскими боевиками вооружений стран НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У" 2022-07-17T15:11 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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