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В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО - РИА Новости, 17.07.2022
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО
Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:11
2022-07-17T15:11
2022-07-17T17:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
нато
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
точка-у
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У", заявил РИА Новости военный эксперт СЦКК ДНР, майор Сергей Переверзев."За период с начала спецоперации территория ДНР была более 30 раз атакована ракетами ТРК "Точка-У", зафиксировано более 400 эпизодов обстрелов снарядами образца НАТО, калибром 155 мм, и более пяти раз противник применил РСЗО HIMARS. Отметим, с началом применения ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) вооружений стран НАТО в 2,5 раза увеличилось количество жертв среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры", - сказал Переверзев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР в несколько раз увеличилось количество жертв из-за применения ВСУ иностранного оружия
В СЦКК ДНР заявили, что количество жертв и разрушений в республике увеличилось в 2,5 раза из - за применения украинскими боевиками вооружений стран НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У"
2022-07-17T15:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, нато, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, точка-у, рсзо himars, видео
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У", заявил РИА Новости военный эксперт СЦКК ДНР, майор Сергей Переверзев.
2022-07-17T15:11
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PT1M33S
15:11 17.07.2022 (обновлено: 17:16 17.07.2022)
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО
В ДНР сообщили об увеличении числа жертв среди гражданских в 2,5 раза из-за оружия НАТО