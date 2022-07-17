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В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/zhertvy-1803045222.html
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО - РИА Новости, 17.07.2022
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО
Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:11
2022-07-17T17:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
нато
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
точка-у
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У", заявил РИА Новости военный эксперт СЦКК ДНР, майор Сергей Переверзев."За период с начала спецоперации территория ДНР была более 30 раз атакована ракетами ТРК "Точка-У", зафиксировано более 400 эпизодов обстрелов снарядами образца НАТО, калибром 155 мм, и более пяти раз противник применил РСЗО HIMARS. Отметим, с началом применения ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) вооружений стран НАТО в 2,5 раза увеличилось количество жертв среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры", - сказал Переверзев.
донецкая народная республика
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В ДНР в несколько раз увеличилось количество жертв из-за применения ВСУ иностранного оружия
В СЦКК ДНР заявили, что количество жертв и разрушений в республике увеличилось в 2,5 раза из - за применения украинскими боевиками вооружений стран НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У"
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донецкая народная республика, нато, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, точка-у, рсзо himars, видео
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У", заявил РИА Новости военный эксперт СЦКК ДНР, майор Сергей Переверзев.
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15:11 17.07.2022 (обновлено: 17:16 17.07.2022)
 
В ДНР заявили об увеличении числа жертв среди гражданских из-за оружия НАТО

В ДНР сообщили об увеличении числа жертв среди гражданских в 2,5 раза из-за оружия НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Количество жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики увеличилось более чем в два раза из-за применения украинскими боевиками дальнобойных систем образца НАТО и тактических ракетных комплексов "Точка-У", заявил РИА Новости военный эксперт СЦКК ДНР, майор Сергей Переверзев.
"За период с начала спецоперации территория ДНР была более 30 раз атакована ракетами ТРК "Точка-У", зафиксировано более 400 эпизодов обстрелов снарядами образца НАТО, калибром 155 мм, и более пяти раз противник применил РСЗО HIMARS. Отметим, с началом применения ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) вооружений стран НАТО в 2,5 раза увеличилось количество жертв среди гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры", - сказал Переверзев.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНАТОУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныТочка-УРСЗО HIMARS
 
 
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