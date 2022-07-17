https://ria.ru/20220717/zapad-1803042987.html
В Запорожской области допустили, что Запад готовит провокацию на Украине
В Запорожской области допустили, что Запад готовит провокацию на Украине - РИА Новости, 17.07.2022
В Запорожской области допустили, что Запад готовит провокацию на Украине
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что требование американского посольства в Киеве к гражданам США немедленно... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:46
2022-07-17T14:46
2022-07-17T14:46
запорожская область
украина
киев
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что требование американского посольства в Киеве к гражданам США немедленно покинуть Украину может быть связано с подготовкой широкомасштабной провокации."Если все сопоставить, то выстраивается очень неприятная картина, что западные хозяева Зеленского явно готовят на постукраинском пространстве, пока еще подконтрольном Зеленскому, какую-то широкомасштабную провокацию", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, провокация может быть, в том числе, связана с использованием радиоактивного, химического или биологического оружия.Рогов подчеркнул, что никаких видимых причин для наступления российской армии на Киев нет, опасаться режиму Зеленского нечего, при этом западные страны поставляют на Украину крупные партии специализированных защитных костюмов, оборудования и дезактивирующих веществ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220717/ukraina-1802968345.html
запорожская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74f46d1e1c9e723ff3a59b7449d73cd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, киев, ситуация в днр и лнр
В Запорожской области допустили, что Запад готовит провокацию на Украине
Член совета Запорожской области Рогов считает, что Запад готовит провокацию на Украине