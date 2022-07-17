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Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/vystrely-1803100870.html
Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной
Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной - РИА Новости, 18.07.2022
Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T23:07
2022-07-18T11:17
специальная военная операция на украине
глушковский район
сумская область
курская область
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской областью."Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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глушковский район, сумская область, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
23:07 17.07.2022 (обновлено: 11:17 18.07.2022)
 
Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной

Губернатор Старовойт сообщил о выполнении ВС России задач на границе с Сумской областью

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской областью.
"Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Город Курск - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 22:58Специальная военная операция на Украине
В Курской области восстановили поврежденную ВСУ линию электропередач
 
Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районСумская областьКурская областьРоман СтаровойтСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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