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Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной
Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной - РИА Новости, 18.07.2022
Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T23:07
2022-07-17T23:07
2022-07-18T11:17
специальная военная операция на украине
глушковский район
сумская область
курская область
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской областью."Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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глушковский район
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глушковский район, сумская область, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
23:07 17.07.2022 (обновлено: 11:17 18.07.2022)
Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной
Губернатор Старовойт сообщил о выполнении ВС России задач на границе с Сумской областью