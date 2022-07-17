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Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной

Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной - РИА Новости, 18.07.2022

Курский губернатор сообщил о выполнении военными задач у границы с Украиной

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-17T23:07

2022-07-17T23:07

2022-07-18T11:17

специальная военная операция на украине

глушковский район

сумская область

курская область

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской областью."Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220715/elektrichestvo-1802877936.html

глушковский район

сумская область

курская область

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глушковский район, сумская область, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр