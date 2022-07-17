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Задержанные боевики ВСУ восстанавливают инфраструктуру Харьковской области

Задержанные боевики ВСУ восстанавливают инфраструктуру Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2022

Задержанные боевики ВСУ восстанавливают инфраструктуру Харьковской области

Бывшие участники так называемой "зоны АТО" из числа украинских военнослужащих, которые подозреваются в соучастии в военных преступлениях в Донбассе в период с... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:27

2022-07-17T14:27

2022-07-17T16:12

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КУПЯНСК (Харьковская область), 17 июл - РИА Новости. Бывшие участники так называемой "зоны АТО" из числа украинских военнослужащих, которые подозреваются в соучастии в военных преступлениях в Донбассе в период с 2014 по 2022 годы, привлечены к общественным работам на освобожденных территориях Харьковской области.Как передает корреспондент РИА Новости из Купянска, временно задержанные перекрашивают мосты и другие объекты в цвета российского триколора, вместо "жовто-блакитной" национальной украинской расцветки. Кроме этого, данная категория граждан помогает восстанавливать городское хозяйство и иные важные инфраструктурные социальные объекты.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинских военных привлекли к общественным работам на Донбассе Бывшие участники так называемой "зоны АТО" из числа украинских военнослужащих, которые подозреваются в соучастии в военных преступлениях в Донбассе, привлечены к общественным работам, например, они перекрашивают мосты в цвета российского триколора 2022-07-17T14:27 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, харьковская область, украина, россия