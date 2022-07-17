https://ria.ru/20220717/vstrecha-1803050620.html

Министерская встреча "Группы 20" закончилась без итогового коммюнике

Министерская встреча "Группы 20" закончилась без итогового коммюнике - РИА Новости, 17.07.2022

Министерская встреча "Группы 20" закончилась без итогового коммюнике

Третье заседание министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20", проходящее в Индонезии 15-16 июля 2022 года, закончилось без итогового... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:57

2022-07-17T15:57

2022-07-17T15:57

экономика

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Третье заседание министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20", проходящее в Индонезии 15-16 июля 2022 года, закончилось без итогового коммюнике, сообщает пресс-служба Минфина РФ."Несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав министерств финансов стран завершилась без принятия итогового коммюнике", - говорится в сообщении.Российскую Федерацию представляла делегация в составе Минфина России и Банка России.Участники "большой двадцатки" встретились, чтобы обсудить пути решения глобальных экономических проблем, прежде всего, вызванных геополитической ситуацией и санкциями против России, исторически высокой инфляцией, резким ростом цен на продовольствие и энергоносители, а также ужесточением финансовых условий для развивающихся стран.Со своей стороны, делегация РФ в своем выступлении отметила, что санкции приводят в конечном счете к фрагментации мировой финансовой системы. При этом, как отметили российские представители, причиной текущей инфляции является ограниченное предложение и несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами, о чем Россия заявляла на "двадцатке" еще в 2021 году, когда многие страны расценивали всплеск инфляции как временный.Однако, несмотря на то, что большинство стран согласились с необходимостью снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия, встреча закончилась без итогового коммюнике.По итогу встречи страны "двадцатки" договорились продолжить взаимодействия, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802918301.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия