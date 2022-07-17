https://ria.ru/20220717/volgograd-1803048669.html

Медведев пообещал проработать организацию суворовского училища в Волгограде

Медведев пообещал проработать организацию суворовского училища в Волгограде - РИА Новости, 17.07.2022

Медведев пообещал проработать организацию суворовского училища в Волгограде

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде пообещал вместе с Минобороны проработать идею организации Суворовского училища в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:44

2022-07-17T15:44

2022-07-17T15:44

андрей бочаров

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде пообещал вместе с Минобороны проработать идею организации Суворовского училища в регионе.До 1997 года в регионе действовало Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова — военное лётное училище, бывшее одним из ведущих поставщиков военных лётчиков."Качинское училище - оно известное очень. И насколько я помню, оно было создано в 1910 году, больше ста лет назад. К сожалению, наша страна находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии, и в 1997 году, по-моему, оно было закрыто, что само по себе не очень хорошо. Но уже прошло много времени. Надо обдумать, каким путем можно было бы развивать те возможности, которые есть. Я услышал предложения в отношении организации Суворовского училища, давайте мы так и договоримся. Вместе с министерством обороны и в рамках работы организационного комитета (ред - по празднованию 80-летия победы) эту идею поработаем", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.Он также попросил губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова подготовить обращение, в котором изложить, какие объекты могли бы входить в училище и какова была бы его специализация.

https://ria.ru/20210811/irkutsk-1745315503.html

волгоградская область

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андрей бочаров, волгоградская область