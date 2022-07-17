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Медведев пообещал проработать организацию суворовского училища в Волгограде - РИА Новости, 17.07.2022
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Медведев пообещал проработать организацию суворовского училища в Волгограде
Медведев пообещал проработать организацию суворовского училища в Волгограде - РИА Новости, 17.07.2022
Медведев пообещал проработать организацию суворовского училища в Волгограде
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде пообещал вместе с Минобороны проработать идею организации Суворовского училища в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:44
2022-07-17T15:44
андрей бочаров
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде пообещал вместе с Минобороны проработать идею организации Суворовского училища в регионе.До 1997 года в регионе действовало Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова — военное лётное училище, бывшее одним из ведущих поставщиков военных лётчиков."Качинское училище - оно известное очень. И насколько я помню, оно было создано в 1910 году, больше ста лет назад. К сожалению, наша страна находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии, и в 1997 году, по-моему, оно было закрыто, что само по себе не очень хорошо. Но уже прошло много времени. Надо обдумать, каким путем можно было бы развивать те возможности, которые есть. Я услышал предложения в отношении организации Суворовского училища, давайте мы так и договоримся. Вместе с министерством обороны и в рамках работы организационного комитета (ред - по празднованию 80-летия победы) эту идею поработаем", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.Он также попросил губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова подготовить обращение, в котором изложить, какие объекты могли бы входить в училище и какова была бы его специализация.
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андрей бочаров, волгоградская область
15:44 17.07.2022
 
Медведев пообещал проработать организацию суворовского училища в Волгограде

Зампред Совбеза Медведев пообещал проработать создание суворовского училища в Волгограде

© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкКурсанты Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время Дня знаний 1 сентября
Курсанты Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время Дня знаний 1 сентября - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Курсанты Санкт-Петербургского Суворовского военного училища во время Дня знаний 1 сентября. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде пообещал вместе с Минобороны проработать идею организации Суворовского училища в регионе.
До 1997 года в регионе действовало Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова — военное лётное училище, бывшее одним из ведущих поставщиков военных лётчиков.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа 2021, 12:02Иркутская область
Миллиард рублей поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске
"Качинское училище - оно известное очень. И насколько я помню, оно было создано в 1910 году, больше ста лет назад. К сожалению, наша страна находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии, и в 1997 году, по-моему, оно было закрыто, что само по себе не очень хорошо. Но уже прошло много времени. Надо обдумать, каким путем можно было бы развивать те возможности, которые есть. Я услышал предложения в отношении организации Суворовского училища, давайте мы так и договоримся. Вместе с министерством обороны и в рамках работы организационного комитета (ред - по празднованию 80-летия победы) эту идею поработаем", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в годовщину начала Сталинградской битвы.
Он также попросил губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова подготовить обращение, в котором изложить, какие объекты могли бы входить в училище и какова была бы его специализация.
"Суворовские училища у нас в цене, мы знаем место суворовцев в системе подготовки военных кадров...постараемся найти самое лучшее решение из всех возможных", - пообещал Медведев.
 
Андрей БочаровВолгоградская область
 
 
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