https://ria.ru/20220717/voenvrachi-1803013006.html

Минобороны опубликовало видео работы военврачей в Харьковской области

Минобороны опубликовало видео работы военврачей в Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2022

Минобороны опубликовало видео работы военврачей в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видеоролик, где показано, как специалисты медицинской службы Западного военного округа оказывают помощь нуждающимся мирным... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:22

2022-07-17T11:22

2022-07-17T12:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, где показано, как специалисты медицинской службы Западного военного округа оказывают помощь нуждающимся мирным жителям Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции.Отмечается, что медики ЗВО в освобожденных населенных пунктах Харьковской области развернули мобильные госпитали для оказания первой врачебной и доврачебной помощи мирным жителям. Операционные здесь работают в круглосуточном режиме. Оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. Также здесь проводятся плановые операции, которые пациенты не могут получить из-за неработающих местных больниц.При необходимости российские военные доставляют тяжелобольных местных жителей в Россию для проведения сложных операций."Врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных и минометных ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Пожилые люди чаще всего обращаются и приходят на прием со старыми травмами для перевязки, с болями сердца, головы, сосудов. Во время приемов жители получают необходимые лекарства", - рассказали в Минобороны.Также на освобожденных территориях Харьковской области специалисты медицинских пунктов батальонно-тактических групп делают обход по жилым домам.Как рассказал хирург медицинского полевого госпиталя Рафик, среди пациентов не только местное мирное население, но также встречаются и украинские военные. "Мы проявляем гуманность ко всем категориям людей, оказываем максимально квалифицированную помощь", - сказал он.Хирург также рассказал, что при работе с детьми врачи стараются развлекать их игрушками и исключают слова "укол" и "будет больно", чтобы внушить им спокойствие и уверенность.

https://radiosputnik.ria.ru/20220716/minoborony-1802964555.html

https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797056388.html

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Военные врачи помогают жителям Харьковской области. Кадры Минобороны РФ Минобороны России опубликовало видео, как военные врачи помогают жителям Харьковской области 2022-07-17T11:22 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, в мире