11:22 17.07.2022 (обновлено: 12:16 17.07.2022)
Минобороны опубликовало видео работы военврачей в Харьковской области
Минобороны показало работу российских военных врачей в Харьковской области
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, где показано, как специалисты медицинской службы Западного военного округа оказывают помощь нуждающимся мирным жителям Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции.
Отмечается, что медики ЗВО в освобожденных населенных пунктах Харьковской области развернули мобильные госпитали для оказания первой врачебной и доврачебной помощи мирным жителям. Операционные здесь работают в круглосуточном режиме. Оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. Также здесь проводятся плановые операции, которые пациенты не могут получить из-за неработающих местных больниц.
При необходимости российские военные доставляют тяжелобольных местных жителей в Россию для проведения сложных операций.
"Врачи проводят круглосуточные приемы граждан как с болями бытового характера, так и с травмами, полученными в результате ракетных и минометных ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Пожилые люди чаще всего обращаются и приходят на прием со старыми травмами для перевязки, с болями сердца, головы, сосудов. Во время приемов жители получают необходимые лекарства", - рассказали в Минобороны.
Также на освобожденных территориях Харьковской области специалисты медицинских пунктов батальонно-тактических групп делают обход по жилым домам.
Как рассказал хирург медицинского полевого госпиталя Рафик, среди пациентов не только местное мирное население, но также встречаются и украинские военные. "Мы проявляем гуманность ко всем категориям людей, оказываем максимально квалифицированную помощь", - сказал он.
Хирург также рассказал, что при работе с детьми врачи стараются развлекать их игрушками и исключают слова "укол" и "будет больно", чтобы внушить им спокойствие и уверенность.