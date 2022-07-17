https://ria.ru/20220717/voditel-1803003199.html

В Нижегородской области на водителя, сбившего подростков, возбудили дело

В Нижегородской области на водителя, сбившего подростков, возбудили дело - РИА Новости, 17.07.2022

В Нижегородской области на водителя, сбившего подростков, возбудили дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и оставлении места происшествия возбудили на пьяного водитель, который сбил двух детей в Нижегородской... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:35

2022-07-17T08:35

2022-07-17T08:35

происшествия

россия

бор

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и оставлении места происшествия возбудили на пьяного водитель, который сбил двух детей в Нижегородской области, один из них скончался, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.По версии следствия, днём 16 июля на проезжей части автодороги по улице Первомайской поселка Октябрьского города Бор водитель автомобиля KIA совершил наезд на двух детей-велосипедистов, двигавшихся в попутном направлении, после чего скрылся с места ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний мальчик от полученных травм скончался на месте. Ещё один потерпевший, 9-летний мальчик, с полученными телесными повреждениями был доставлен в больницу.Шестидесятитрехлетний водитель задержан в качестве подозреваемого. Установлено, что на момент совершения аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения."Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения). С подозреваемым работают следователи СК. По делу назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20220716/dtp-1802973629.html

https://ria.ru/20220604/dtp-1793111189.html

россия

бор

нижегородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, бор, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область