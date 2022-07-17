https://ria.ru/20220717/uprek-1802999135.html

Байден опроверг слова саудовского министра о его упреке бен Салману

Байден опроверг слова саудовского министра о его упреке бен Салману - РИА Новости, 17.07.2022

Байден опроверг слова саудовского министра о его упреке бен Салману

Президент США Джо Байден назвал неправдой слова, будто бы он не говорил в ходе встречи наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману о его... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T07:53

2022-07-17T07:53

2022-07-17T15:51

в мире

джамаль хашукджи

адель аль-джубейр

сша

саудовская аравия

стамбул

джо байден

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал неправдой слова, будто бы он не говорил в ходе встречи наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману о его ответственности за убийство журналиста Джамаля Хашукджи."Нет", — заявил Байден журналистам по возвращении в Белый дом в ответ на вопрос о том, правду ли говорит присутствовавший на встрече американской и саудовской делегаций государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.Байден по итогам встречи с руководством Саудовской Аравии заявил, что в ответ на слова бен Салмана, отрицавшего причастность к убийству Хашукджи, указал на причастность наследного принца. Ранее корреспондент телеканала Fox News из пула Белого дома Жаки Хайнрих сообщила, что саудовский министр "многозначительно заявил, что "не слышал", чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи".Оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году. Американская разведка указывала на причастность принца к преступлению. В ходе предвыборной кампании Байден за инцидент с Хашукджи обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя", а перед недавним визитом президента США на Ближний Восток Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом США и наследным принцем.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

сша

саудовская аравия

стамбул

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в мире, джамаль хашукджи, адель аль-джубейр, сша, саудовская аравия, стамбул, джо байден, вашингтон