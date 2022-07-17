07:53 17.07.2022 (обновлено: 15:51 17.07.2022)
Байден опроверг слова саудовского министра о его упреке бен Салману
Байден: саудовский министр говорит неправду, что не слышал упрека в адрес бен Салмана
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал неправдой слова, будто бы он не говорил в ходе встречи наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману о его ответственности за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
"Нет", — заявил Байден журналистам по возвращении в Белый дом в ответ на вопрос о том, правду ли говорит присутствовавший на встрече американской и саудовской делегаций государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.
Байден по итогам встречи с руководством Саудовской Аравии заявил, что в ответ на слова бен Салмана, отрицавшего причастность к убийству Хашукджи, указал на причастность наследного принца. Ранее корреспондент телеканала Fox News из пула Белого дома Жаки Хайнрих сообщила, что саудовский министр "многозначительно заявил, что "не слышал", чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи".
Оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году. Американская разведка указывала на причастность принца к преступлению. В ходе предвыборной кампании Байден за инцидент с Хашукджи обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя", а перед недавним визитом президента США на Ближний Восток Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом США и наследным принцем.
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