В США объяснили, почему Байден зря умолял саудитов помочь навредить России
Экс-спичрайтер Белого дома Тиссен: Байдену приходится умолять Эр-Рияд из-за своих ошибок
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден напрасно умоляет Саудовскую Аравию нарастить нефтедобычу после своей политики отказа от наращивания производства этого энергоресурса в собственной стране, заявил в эфире Fox News экс-спичрайтер Белого дома Марк Тиссен.
Накануне американский лидер нанес визит в Эр-Рияд, чтобы просить саудовские власти увеличить нефтедобычу и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.
Тиссен напомнил, что предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп стремился нарастить производство нефти внутри Штатов. Таким образом бывший президент хотел добиться независимости США от ближневосточных государств, экспортирующих черное топливо на мировой рынок, а также получить возможность влиять на ситуацию с ценами на нефть. Однако Байден поставил крест на политике своего предшественника и теперь расплачивается за это, указал эксперт.
"А теперь перед нами разыгралось представление про поездку Джо Байдена в Саудовскую Аравию <...> с мольбой к саудитам нарастить добычу нефти на фоне растущих цен на бензин. Так что, знаете ли, если он хочет изолировать Саудовскую Аравию, он должен добывать нефть здесь, у себя дома", — сказал Тиссен.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.