https://ria.ru/20220717/ukraina-1803059255.html
Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса
Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса - РИА Новости, 17.07.2022
Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса
Денацификация всей территории Украины является важнейшим условием безопасности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T17:08
2022-07-17T17:08
2022-07-17T17:08
в мире
украина
киев
андрей клишас
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Денацификация всей территории Украины является важнейшим условием безопасности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."Денацификация всей Украины - важнейшее условие безопасности для жителей Крыма и Донецкой и Луганской Народных Республик", - отметил политик.Клишас также подчеркнул, что с учетом судьбы Минских соглашений "никаким договорам или гарантиям хунты нациков в Киеве верить нельзя".
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/klishas-1803024350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, андрей клишас
Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса
Клишас назвал денацификацию Украины важнейшим условием безопасности Крыма и Донбасса