https://ria.ru/20220717/ukraina-1803059255.html

Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса

Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса - РИА Новости, 17.07.2022

Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса

Денацификация всей территории Украины является важнейшим условием безопасности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T17:08

2022-07-17T17:08

2022-07-17T17:08

в мире

украина

киев

андрей клишас

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Денацификация всей территории Украины является важнейшим условием безопасности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."Денацификация всей Украины - важнейшее условие безопасности для жителей Крыма и Донецкой и Луганской Народных Республик", - отметил политик.Клишас также подчеркнул, что с учетом судьбы Минских соглашений "никаким договорам или гарантиям хунты нациков в Киеве верить нельзя".

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/klishas-1803024350.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, андрей клишас