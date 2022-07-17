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Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса - РИА Новости, 17.07.2022
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Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса
Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса - РИА Новости, 17.07.2022
Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса
Денацификация всей территории Украины является важнейшим условием безопасности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T17:08
2022-07-17T17:08
в мире
украина
киев
андрей клишас
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Денацификация всей территории Украины является важнейшим условием безопасности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."Денацификация всей Украины - важнейшее условие безопасности для жителей Крыма и Донецкой и Луганской Народных Республик", - отметил политик.Клишас также подчеркнул, что с учетом судьбы Минских соглашений "никаким договорам или гарантиям хунты нациков в Киеве верить нельзя".
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в мире, украина, киев, андрей клишас
17:08 17.07.2022
 
Клишас назвал денацификацию Украины важным условием безопасности Донбасса

Клишас назвал денацификацию Украины важнейшим условием безопасности Крыма и Донбасса

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Денацификация всей территории Украины является важнейшим условием безопасности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Денацификация всей Украины - важнейшее условие безопасности для жителей Крыма и Донецкой и Луганской Народных Республик", - отметил политик.
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
11:42В России
Клишас заявил о "наплыве неонацистской мрази" в его Telegram-канал
Клишас также подчеркнул, что с учетом судьбы Минских соглашений "никаким договорам или гарантиям хунты нациков в Киеве верить нельзя".
 
В миреУкраинаКиевАндрей Клишас
 
 
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