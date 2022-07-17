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На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене - РИА Новости, 17.07.2022
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На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене
На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене - РИА Новости, 17.07.2022
На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене
Сотрудник Службы безопасности Украины, возглавлявший одно из региональных подразделений, задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в работе на спецслужбы РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:28
2022-07-17T15:28
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины, возглавлявший одно из региональных подразделений, задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в работе на спецслужбы РФ, сообщили в воскресенье в госбюро расследований Украины."Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы РФ. До марта 2022 года данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений службы", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.По информации ведомства, задержанный "передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины". В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "госизмена", "создание, руководство преступным сообществом", "собирание с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну".
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в мире, украина, россия
15:28 17.07.2022
 
На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене

На Украине задержали действующего сотрудника СБУ по подозрению в госизмене

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины, возглавлявший одно из региональных подразделений, задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в работе на спецслужбы РФ, сообщили в воскресенье в госбюро расследований Украины.
"Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы РФ. До марта 2022 года данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений службы", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.
По информации ведомства, задержанный "передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины". В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "госизмена", "создание, руководство преступным сообществом", "собирание с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну".
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