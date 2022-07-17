https://ria.ru/20220717/ukraina-1803046991.html

На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене

На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене - РИА Новости, 17.07.2022

На Украине задержали сотрудника СБУ по подозрению в госизмене

Сотрудник Службы безопасности Украины, возглавлявший одно из региональных подразделений, задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в работе на спецслужбы РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:28

2022-07-17T15:28

2022-07-17T15:28

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152199/48/1521994846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfcf2ad5dd569c053282eab4246bd4de.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины, возглавлявший одно из региональных подразделений, задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в работе на спецслужбы РФ, сообщили в воскресенье в госбюро расследований Украины."Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы РФ. До марта 2022 года данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений службы", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.По информации ведомства, задержанный "передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины". В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "госизмена", "создание, руководство преступным сообществом", "собирание с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну".

https://ria.ru/20220712/zhurnalist-1802047414.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия