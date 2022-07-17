https://ria.ru/20220717/ukraina-1803046826.html
Украинцы для России не враги, заявил Медведев
Украинцы для России не враги, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
Украинцы для России не враги, заявил Медведев
Украинцы не являются врагами для России, однако националистические круги, которые стоят у власти в Киеве, представляют угрозу для её безопасности, заявил... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:26
2022-07-17T15:26
2022-07-17T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Украинцы не являются врагами для России, однако националистические круги, которые стоят у власти в Киеве, представляют угрозу для её безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Украинцы для нас никакие не враги - но те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, вот эти все недобитые в определённый период бандеровцы, они реально представляют угрозу для нашей безопасности и безопасности огромного количества людей, которые оказались в тисках между украинским режимом с одной стороны, а с другой стороны - наша страна находится. Я имею в виду жителей Донбасса", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.Он напомнил, что в последние десятилетия никто не хотел выслушивать озабоченности России по поводу расширения НАТО, а руководство Украины отказывалось урегулировать конфликт на Донбассе. Медведев добавил также, что те, кто считает, что Крым не является российским, является "системной угрозой" для РФ.Говоря о причинах, которыми руководствовался, по его мнению, президент РФ Владимир Путин, начиная спецоперацию, зампред Совбеза отметил, что "если во главе Украины становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, что в этом случае жди конфликта - вплоть до нападения"."Это вынужденное решение", - добавил он, напомнив, что у государства есть "право на превентивную самооборону"."Это не только ответ на чьи-то враждебные действия, но это и превентивные действия по устранению военной угрозы. А эта военная угроза, к сожалению, для нашей страны начала исходить из бывшей части нашего единого государства, что для нас особенно печально и трагично", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, дмитрий медведев
15:26 17.07.2022 (обновлено: 15:54 17.07.2022)
Украинцы для России не враги, заявил Медведев
Медведев: украинцы — не враги, но стоящие у власти люди угрожают безопасности России
ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Украинцы не являются врагами для России, однако националистические круги, которые стоят у власти в Киеве, представляют угрозу для её безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Украинцы для нас никакие не враги - но те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, вот эти все недобитые в определённый период бандеровцы, они реально представляют угрозу для нашей безопасности и безопасности огромного количества людей, которые оказались в тисках между украинским режимом с одной стороны, а с другой стороны - наша страна находится. Я имею в виду жителей Донбасса", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.
Он напомнил, что в последние десятилетия никто не хотел выслушивать озабоченности России
по поводу расширения НАТО
, а руководство Украины
отказывалось урегулировать конфликт на Донбассе
. Медведев добавил также, что те, кто считает, что Крым не является российским, является "системной угрозой" для РФ.
Говоря о причинах, которыми руководствовался, по его мнению, президент РФ Владимир Путин
, начиная спецоперацию, зампред Совбеза отметил, что "если во главе Украины становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, что в этом случае жди конфликта - вплоть до нападения".
"Это вынужденное решение", - добавил он, напомнив, что у государства есть "право на превентивную самооборону".
"Это не только ответ на чьи-то враждебные действия, но это и превентивные действия по устранению военной угрозы. А эта военная угроза, к сожалению, для нашей страны начала исходить из бывшей части нашего единого государства, что для нас особенно печально и трагично", - отметил Медведев.