https://ria.ru/20220717/ukraina-1803046826.html

Украинцы для России не враги, заявил Медведев

Украинцы для России не враги, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022

Украинцы для России не враги, заявил Медведев

Украинцы не являются врагами для России, однако националистические круги, которые стоят у власти в Киеве, представляют угрозу для её безопасности, заявил... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:26

2022-07-17T15:26

2022-07-17T15:54

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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Украинцы не являются врагами для России, однако националистические круги, которые стоят у власти в Киеве, представляют угрозу для её безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Украинцы для нас никакие не враги - но те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, вот эти все недобитые в определённый период бандеровцы, они реально представляют угрозу для нашей безопасности и безопасности огромного количества людей, которые оказались в тисках между украинским режимом с одной стороны, а с другой стороны - наша страна находится. Я имею в виду жителей Донбасса", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.Он напомнил, что в последние десятилетия никто не хотел выслушивать озабоченности России по поводу расширения НАТО, а руководство Украины отказывалось урегулировать конфликт на Донбассе. Медведев добавил также, что те, кто считает, что Крым не является российским, является "системной угрозой" для РФ.Говоря о причинах, которыми руководствовался, по его мнению, президент РФ Владимир Путин, начиная спецоперацию, зампред Совбеза отметил, что "если во главе Украины становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, что в этом случае жди конфликта - вплоть до нападения"."Это вынужденное решение", - добавил он, напомнив, что у государства есть "право на превентивную самооборону"."Это не только ответ на чьи-то враждебные действия, но это и превентивные действия по устранению военной угрозы. А эта военная угроза, к сожалению, для нашей страны начала исходить из бывшей части нашего единого государства, что для нас особенно печально и трагично", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дмитрий медведев