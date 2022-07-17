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Более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки - РИА Новости, 17.07.2022
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Более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки
Более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки - РИА Новости, 17.07.2022
Более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки
В Молдавии за сутки зафиксировано 10 059 случаев пересечения границы со стороны Украины, сообщает в воскресенье пресс-служба пограничной полиции республики. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:34
2022-07-17T10:34
в мире
украина
молдавия
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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. В Молдавии за сутки зафиксировано 10 059 случаев пересечения границы со стороны Украины, сообщает в воскресенье пресс-служба пограничной полиции республики."За последние сутки (16-17 июля) на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 58 тысяч пересечений. Что касается пересечения границы гражданами Украины, всего зафиксировано 10 059 пересечений, из них 5082 на въезде в Молдавию, в том числе 1575 несовершеннолетних украинцев", - отметили в пограничном ведомстве.Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 477 тысяч беженцев с Украины въехали на территорию страны с начала российской спецоперации, 74 тысячи до сих пор остаются в республике, 8121 из них запросил предоставления убежища.
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в мире, украина, молдавия
10:34 17.07.2022
 
Более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки

Погранполиция: более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. В Молдавии за сутки зафиксировано 10 059 случаев пересечения границы со стороны Украины, сообщает в воскресенье пресс-служба пограничной полиции республики.
"За последние сутки (16-17 июля) на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 58 тысяч пересечений. Что касается пересечения границы гражданами Украины, всего зафиксировано 10 059 пересечений, из них 5082 на въезде в Молдавию, в том числе 1575 несовершеннолетних украинцев", - отметили в пограничном ведомстве.
Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 477 тысяч беженцев с Украины въехали на территорию страны с начала российской спецоперации, 74 тысячи до сих пор остаются в республике, 8121 из них запросил предоставления убежища.
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