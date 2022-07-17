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Более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки

Более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки - РИА Новости, 17.07.2022

Более 10 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки

В Молдавии за сутки зафиксировано 10 059 случаев пересечения границы со стороны Украины, сообщает в воскресенье пресс-служба пограничной полиции республики. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:34

2022-07-17T10:34

2022-07-17T10:34

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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. В Молдавии за сутки зафиксировано 10 059 случаев пересечения границы со стороны Украины, сообщает в воскресенье пресс-служба пограничной полиции республики."За последние сутки (16-17 июля) на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 58 тысяч пересечений. Что касается пересечения границы гражданами Украины, всего зафиксировано 10 059 пересечений, из них 5082 на въезде в Молдавию, в том числе 1575 несовершеннолетних украинцев", - отметили в пограничном ведомстве.Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 477 тысяч беженцев с Украины въехали на территорию страны с начала российской спецоперации, 74 тысячи до сих пор остаются в республике, 8121 из них запросил предоставления убежища.

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