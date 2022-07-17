https://ria.ru/20220717/ugol-1803070113.html

Премьер Польши признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем

Премьер Польши признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем - РИА Новости, 17.07.2022

Премьер Польши признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем

Польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности угля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T18:50

2022-07-17T18:50

2022-07-17T19:25

анджей дуда

польша

россия

колумбия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256013_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_ccc458c649d3f09f78a19c7b373412a0.jpg

ВАРШАВА, 17 июл — РИА Новости. Польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности угля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе.Так, местные жители поинтересовались у главы правительства, где можно купить уголь по цене 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, в то время как только один работающий в районе склад из трех предлагает топливо по 2,9 тысячи злотых (около 620 долларов) за тонну.Закон о выплате компенсаций компаниям, которые будут продавать уголь частным потребителям не дороже 996 злотых за тонну, подписал президент Польши Анджей Дуда.Как признал Моравецкий, угля в достаточном количестве в стране сейчас нет.По его оценкам, с доступностью угля будет "много проблем в ближайшие недели и месяцы".Премьер отметил, что правительство думает над "другими, дополнительными условностями, еще другими элементами этой системы", чтобы в ближайшее время уголь был доступен.Польша полностью запретила импорт угля из России как государственными, так и частными компаниями. Это резко отразилось на доступности топлива на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых. Министерство климата и окружающей среды Польши отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/protesty-1803062485.html

польша

россия

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анджей дуда, польша, россия, колумбия, в мире