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Премьер Польши признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем - РИА Новости, 17.07.2022
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Премьер Польши признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем
Премьер Польши признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем - РИА Новости, 17.07.2022
Премьер Польши признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем
Польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности угля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:50
2022-07-17T19:25
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ВАРШАВА, 17 июл — РИА Новости. Польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности угля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе.Так, местные жители поинтересовались у главы правительства, где можно купить уголь по цене 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, в то время как только один работающий в районе склад из трех предлагает топливо по 2,9 тысячи злотых (около 620 долларов) за тонну.Закон о выплате компенсаций компаниям, которые будут продавать уголь частным потребителям не дороже 996 злотых за тонну, подписал президент Польши Анджей Дуда.Как признал Моравецкий, угля в достаточном количестве в стране сейчас нет.По его оценкам, с доступностью угля будет "много проблем в ближайшие недели и месяцы".Премьер отметил, что правительство думает над "другими, дополнительными условностями, еще другими элементами этой системы", чтобы в ближайшее время уголь был доступен.Польша полностью запретила импорт угля из России как государственными, так и частными компаниями. Это резко отразилось на доступности топлива на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых. Министерство климата и окружающей среды Польши отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
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анджей дуда, польша, россия, колумбия, в мире
18:50 17.07.2022 (обновлено: 19:25 17.07.2022)
 
Премьер Польши признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем

Премьер Польши Моравецкий признал, что у страны скоро возникнут проблемы с углем

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны с углем
Железнодорожные вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Железнодорожные вагоны с углем. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 июл — РИА Новости. Польские потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности угля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе.
Так, местные жители поинтересовались у главы правительства, где можно купить уголь по цене 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, в то время как только один работающий в районе склад из трех предлагает топливо по 2,9 тысячи злотых (около 620 долларов) за тонну.
"Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать. Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале", — сказал Моравецкий.
Закон о выплате компенсаций компаниям, которые будут продавать уголь частным потребителям не дороже 996 злотых за тонну, подписал президент Польши Анджей Дуда.
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Как признал Моравецкий, угля в достаточном количестве в стране сейчас нет.
"Уголь для печей мы поставляли в последние годы из России. Государственным компаниям было предложено заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, по всему миру. Чтобы корабли с углем плыли в Польшу", — пояснил премьер.
По его оценкам, с доступностью угля будет "много проблем в ближайшие недели и месяцы".
Премьер отметил, что правительство думает над "другими, дополнительными условностями, еще другими элементами этой системы", чтобы в ближайшее время уголь был доступен.
Польша полностью запретила импорт угля из России как государственными, так и частными компаниями. Это резко отразилось на доступности топлива на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых. Министерство климата и окружающей среды Польши отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
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