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СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой - РИА Новости, 17.07.2022
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СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой
СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой - РИА Новости, 17.07.2022
СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой
Возбуждено дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб один человек, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:58
2022-07-17T16:58
происшествия
россия
узловая
елец
следственный комитет россии (ск рф)
московская железная дорога
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возбуждено дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб один человек, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода 12 вагонов грузового поезда на участке Московской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что 16 июля около 15.50 на перегоне Узловая-3-Жданка Московской железной дороги произошел сход 12 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Узловая 1- Елец. В результате погиб уроженец Тульской области, причастный к незаконному завладению перевозимого груза. Уточняется, что элемент груза, попав в колесную пару, привел к сходу подвижного состава.Отмечается, что следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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происшествия, россия, узловая, елец, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога
16:58 17.07.2022
 
СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой

СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб человек

© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской ФедерацииГрузовые вагоны сошли с рельсов
Грузовые вагоны сошли с рельсов - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
Грузовые вагоны сошли с рельсов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возбуждено дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб один человек, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода 12 вагонов грузового поезда на участке Московской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 16 июля около 15.50 на перегоне Узловая-3-Жданка Московской железной дороги произошел сход 12 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Узловая 1- Елец. В результате погиб уроженец Тульской области, причастный к незаконному завладению перевозимого груза. Уточняется, что элемент груза, попав в колесную пару, привел к сходу подвижного состава.
Отмечается, что следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Из Тулы с заботой: группа врачей с медоборудованием направилась в Мариуполь для помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 11:24
Из Тулы с заботой: врачи с медоборудованием выехали в Мариуполь для помощиПравительство Тулы отправило в Мариуполь три передвижных медицинских комплекса с профессиональным оборудованием и группой специалистов, которые смогут оказать квалифицированную помощь раненным при обстрелах жителям города. В состав медицинской бригады войдут терапевты, педиатры, кардиологи и даже стоматологи.
 
ПроисшествияРоссияУзловаяЕлецСледственный комитет России (СК РФ)Московская железная дорога
 
 
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