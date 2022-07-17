СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой
СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб человек
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской ФедерацииГрузовые вагоны сошли с рельсов
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
Грузовые вагоны сошли с рельсов . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возбуждено дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб один человек, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода 12 вагонов грузового поезда на участке Московской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 16 июля около 15.50 на перегоне Узловая-3-Жданка Московской железной дороги произошел сход 12 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Узловая 1- Елец. В результате погиб уроженец Тульской области, причастный к незаконному завладению перевозимого груза. Уточняется, что элемент груза, попав в колесную пару, привел к сходу подвижного состава.
Отмечается, что следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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