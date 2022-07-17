https://ria.ru/20220717/tula-1803057397.html

СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой

СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой - РИА Новости, 17.07.2022

СК возбудил дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой

Возбуждено дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб один человек, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T16:58

2022-07-17T16:58

2022-07-17T16:58

происшествия

россия

узловая

елец

следственный комитет россии (ск рф)

московская железная дорога

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Возбуждено дело по факту схода грузовых вагонов с рельсов под Тулой, где погиб один человек, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода 12 вагонов грузового поезда на участке Московской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что 16 июля около 15.50 на перегоне Узловая-3-Жданка Московской железной дороги произошел сход 12 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Узловая 1- Елец. В результате погиб уроженец Тульской области, причастный к незаконному завладению перевозимого груза. Уточняется, что элемент груза, попав в колесную пару, привел к сходу подвижного состава.Отмечается, что следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

https://ria.ru/20220706/vrachi-1800621816.html

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происшествия, россия, узловая, елец, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога