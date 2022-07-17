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"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.07.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220717/troitsa-1803069303.html
"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла
"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.07.2022
"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икону Андрея Рублева "Троица" привезли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по его личному ходатайству. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:46
2022-07-17T18:47
религия
сергий радонежский
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
сергиев посад
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икону Андрея Рублева "Троица" привезли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по его личному ходатайству."В этом году по моему ходатайству перед властями наш праздник украшен пребыванием в этом святом храме чудотворного образа святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Это великая святыня земли нашей, она нас соединяет со временем преподобного Сергия, с тем самым временем, когда наша Русь, находившаяся в большой опасности от врагов внешних и внутренних, сосредотачивалась для того, чтобы стать в будущем великой державой. И мы знаем, что так и произошло", - сказал патриарх в проповеди после малой вечерни с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, которую он возглавил в лавре в воскресенье."Троица" - одна из сохранившихся икон Андрея Рублева. Она могла быть соз­да­на либо около 1410 года для пер­во­на­чаль­но деревянной Троиц­кой церкви, либо в 1425-1428 годах. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского ее доставили с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранится, включая температурный режим, сообщила РИА Новости ранее пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.Русская православная церковь (РПЦ) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ожидается, что ряд богослужений во время фестиваля и в день праздника возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь (РПЦ) организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) - основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.
https://ria.ru/20220717/ikona-1802833539.html
https://ria.ru/20220622/ikony-1797368707.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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сергий радонежский, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
18:46 17.07.2022 (обновлено: 18:47 17.07.2022)
 
"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла

Икону "Троица" Рублева доставили в Троице-Сергиеву лавру по ходатайству патриарха Кирилла

© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПроповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икону Андрея Рублева "Троица" привезли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по его личному ходатайству.
"В этом году по моему ходатайству перед властями наш праздник украшен пребыванием в этом святом храме чудотворного образа святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Это великая святыня земли нашей, она нас соединяет со временем преподобного Сергия, с тем самым временем, когда наша Русь, находившаяся в большой опасности от врагов внешних и внутренних, сосредотачивалась для того, чтобы стать в будущем великой державой. И мы знаем, что так и произошло", - сказал патриарх в проповеди после малой вечерни с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, которую он возглавил в лавре в воскресенье.
Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева Троица в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
08:00Религия
"На Руси так не писали". Загадки самой известной иконы
"Троица" - одна из сохранившихся икон Андрея Рублева. Она могла быть соз­да­на либо около 1410 года для пер­во­на­чаль­но деревянной Троиц­кой церкви, либо в 1425-1428 годах. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского ее доставили с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранится, включая температурный режим, сообщила РИА Новости ранее пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.
Русская православная церковь (РПЦ) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ожидается, что ряд богослужений во время фестиваля и в день праздника возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь (РПЦ) организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.
Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) - основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.
Иконы - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 17:00
Митрополит Корнилий призвал обращаться во время кризиса к красоте икон
 
РелигияСергий РадонежскийАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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