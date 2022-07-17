18:46 17.07.2022 (обновлено: 18:47 17.07.2022)
"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла
Икону "Троица" Рублева доставили в Троице-Сергиеву лавру по ходатайству патриарха Кирилла
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПроповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Проповедь патриарха Кирилла в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икону Андрея Рублева "Троица" привезли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по его личному ходатайству.
"В этом году по моему ходатайству перед властями наш праздник украшен пребыванием в этом святом храме чудотворного образа святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Это великая святыня земли нашей, она нас соединяет со временем преподобного Сергия, с тем самым временем, когда наша Русь, находившаяся в большой опасности от врагов внешних и внутренних, сосредотачивалась для того, чтобы стать в будущем великой державой. И мы знаем, что так и произошло", - сказал патриарх в проповеди после малой вечерни с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, которую он возглавил в лавре в воскресенье.
"Троица" - одна из сохранившихся икон Андрея Рублева. Она могла быть создана либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского ее доставили с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранится, включая температурный режим, сообщила РИА Новости ранее пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.
Русская православная церковь (РПЦ) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ожидается, что ряд богослужений во время фестиваля и в день праздника возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь (РПЦ) организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.
Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) - основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.