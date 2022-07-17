https://ria.ru/20220717/troitsa-1803069303.html

"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла

"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.07.2022

"Троицу" Рублева вывезли из Третьяковки по запросу патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икону Андрея Рублева "Троица" привезли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по его личному ходатайству. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T18:46

2022-07-17T18:46

2022-07-17T18:47

религия

сергий радонежский

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

сергиев посад

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икону Андрея Рублева "Троица" привезли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по его личному ходатайству."В этом году по моему ходатайству перед властями наш праздник украшен пребыванием в этом святом храме чудотворного образа святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Это великая святыня земли нашей, она нас соединяет со временем преподобного Сергия, с тем самым временем, когда наша Русь, находившаяся в большой опасности от врагов внешних и внутренних, сосредотачивалась для того, чтобы стать в будущем великой державой. И мы знаем, что так и произошло", - сказал патриарх в проповеди после малой вечерни с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, которую он возглавил в лавре в воскресенье."Троица" - одна из сохранившихся икон Андрея Рублева. Она могла быть соз­да­на либо около 1410 года для пер­во­на­чаль­но деревянной Троиц­кой церкви, либо в 1425-1428 годах. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского ее доставили с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранится, включая температурный режим, сообщила РИА Новости ранее пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.Русская православная церковь (РПЦ) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ожидается, что ряд богослужений во время фестиваля и в день праздника возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь (РПЦ) организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) - основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.

https://ria.ru/20220717/ikona-1802833539.html

https://ria.ru/20220622/ikony-1797368707.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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сергий радонежский, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)