https://ria.ru/20220717/svadba-1803097073.html

СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес

СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения, утверждает портал TMZ, специализирующийся на новостях... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-17T22:18

2022-07-17T22:18

2022-07-18T02:31

шоубиз

невада

лас-вегас

сша

бен аффлек

дженнифер лопес

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения, утверждает портал TMZ, специализирующийся на новостях шоу-бизнеса.По данным издания, брак был заключен в субботу в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас.Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания.Пара впервые оформила помолвку еще в 2002-м, но расторгла ее двумя годами позже.

https://ria.ru/20220414/lopez-1783584517.html

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лас-вегас

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невада, лас-вегас, сша, бен аффлек, дженнифер лопес, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, новости культуры