Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220717/svadba-1803097073.html
СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес
СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес
Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения, утверждает портал TMZ, специализирующийся на новостях... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T22:18
2022-07-18T02:31
шоубиз
невада
лас-вегас
сша
бен аффлек
дженнифер лопес
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750360097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_811c669c7cb19614fbf5c75b640b4957.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения, утверждает портал TMZ, специализирующийся на новостях шоу-бизнеса.По данным издания, брак был заключен в субботу в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас.Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания.Пара впервые оформила помолвку еще в 2002-м, но расторгла ее двумя годами позже.
https://ria.ru/20220414/lopez-1783584517.html
невада
лас-вегас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750360097_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_16f42a0978b8d73382e0f2feddaef668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
невада, лас-вегас, сша, бен аффлек, дженнифер лопес, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, новости культуры
22:18 17.07.2022 (обновлено: 02:31 18.07.2022)
 
СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес

Портал TMZ сообщил, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

© AP Photo / Invision/Joel C RyanДженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения, утверждает портал TMZ, специализирующийся на новостях шоу-бизнеса.
По данным издания, брак был заключен в субботу в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас.
Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания.
Пара впервые оформила помолвку еще в 2002-м, но расторгла ее двумя годами позже.
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:05Культура
О Дженнифер Лопес сняли документальный фильм
 
ШоубизНевадаЛас-ВегасСШАБен АффлекДженнифер ЛопесШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала