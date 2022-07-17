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СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес
СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес
Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения, утверждает портал TMZ, специализирующийся на новостях... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T22:18
2022-07-17T22:18
2022-07-18T02:31
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения, утверждает портал TMZ, специализирующийся на новостях шоу-бизнеса.По данным издания, брак был заключен в субботу в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас.Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания.Пара впервые оформила помолвку еще в 2002-м, но расторгла ее двумя годами позже.
https://ria.ru/20220414/lopez-1783584517.html
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невада, лас-вегас, сша, бен аффлек, дженнифер лопес, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, новости культуры
22:18 17.07.2022 (обновлено: 02:31 18.07.2022)
СМИ сообщили о свадьбе Аффлека и Лопес
Портал TMZ сообщил, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились