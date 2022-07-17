https://ria.ru/20220717/starost-1803009256.html

WSJ предсказала будущее Байдена после восьмидесятилетия

WSJ предсказала будущее Байдена после восьмидесятилетия - РИА Новости, 17.07.2022

WSJ предсказала будущее Байдена после восьмидесятилетия

Джо Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:52

2022-07-17T09:52

2022-07-17T14:28

джо байден

теодор рузвельт

линдон джонсон

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Джо Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности президента. Об этом заявил эссеист и обозреватель The Wall Street Journal Лэнс Морроу.По мнению Морроу, американскому лидеру необходимо быть готовым к последствиям "серьезной старости", наступающей, как он отметил, после 80 лет."Господин президент, если вам надоело, что люди говорят о том, сколько вам лет, подумайте, каково мне. Вам всего 79. Мне — 82, я опережаю вас на три года. Вы все еще ребенок, хотя верно, что, пересекая лужайку Белого дома, вы идете как Железный Дровосек, нуждающийся в смазке. Падение с велосипеда — тоже сомнительный образ. Я бы хотел, чтобы вы помнили, что после 75 лет лучший образ — это загадочное достоинство: пожилой государственный деятель, "дедушка знает лучше", эдакий Конрад Аденауэр. Подумайте о гравитации. Кстати, вам нужен новый портной. Костюмы у вас слишком тесные. Вам уже не 24", — пишет автор статьи.Морроу предупредил американского лидера, что 80-летие, которое наступит вскоре после ноябрьских промежуточных выборов, вряд ли настроит и демократов, и его самого на праздничный лад. Также обозреватель не обошел вниманием вопрос здоровья первого лица США. Он предсказал, что именно эта сфера рискует стать главной для Джо Байдена после юбилея."Медицинские ужасы подстерегают. Если вы дошли до этого момента, то знаете о них. Восемьдесят лет — это не шутки. Ваш календарь будет перегружен визитами к врачу; первые полчаса ужина с друзьями будут посвящены медицинским новостям. Вы освоите экспертный жаргон — узнаете, например, о шкале Глисона для рака простаты", — уверен Морроу.Кроме этого, автор напомнил, как тяжелая работа президента сказалась на предшественниках Байдена."Теодор Рузвельт умер в 60 лет, основательно измотанный. Его двоюродный брат Франклин умер в 63 года — истощенный, истративший все силы. Линдон Джонсон, бывший протеже Рузвельта, умер, обессиленный, в 64 года. Я помню, что когда Дуайт Эйзенхауэр в возрасте 70 лет покидал Белый дом в 1961 году, проезжая по заснеженной Пенсильвания-авеню рядом со своим преемником, 43-летним Джоном Ф. Кеннеди, он казался самым старым человеком в мире. Но, конечно, в ту зиму мы все были молоды", — пишет автор.Он назвал большой ошибкой американской культуры пренебрежительное отношение к старости, ее вычеркивание из жизни. По словам обозреватель, поколение нынешнего президента Штатов пыталось стать "вечно молодым", как пел Боб Дилан, которому сейчас 81 год."Это был зародыш фатальной национальной неотенизации — понятия сохранения ювенильных черт у взрослого животного. Преклонный возраст стал вызывать раздражение — отношение, которое спустя десятилетия показалось уморительным, когда выяснилось, что никто не может быть (или не должен быть) вечно молодым. На самом деле, жизнь имеет кажущееся неизбежным течение: от рождения до детства, от юности до зрелого возраста, от среднего возраста до старости и, наконец, до смерти, с правилами и ролями, соответствующими каждому этапу", — считает автор.Резюмируя, Морроу пришел к выводу, что идея участия в еще одной президентской гонке крайне сомнительна для Джо Байдена."Несомненно, у вас, восьмидесятилетнего действующего президента, хитрого лиса, есть свои причины настаивать на намерении баллотироваться на переизбрание. Но на вашем месте, mon vieux, я бы не стал", — заключил он.Джо Байден — самый пожилой американский лидер в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20220715/bayden-1802760618.html

https://ria.ru/20220712/opros-1802046884.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

https://ria.ru/20220710/g20-1801442774.html

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

джо байден, теодор рузвельт, линдон джонсон, сша, в мире