https://ria.ru/20220717/stalingradskayabitva-1803019057.html

Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы

Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.07.2022

Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы

Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.

2022-07-17T11:01

2022-07-17T11:01

2022-07-17T11:01

великая отечественная война (1941-1945)

сталинградская битва (1942-1943)

вторая мировая война (1939-1945)

ссср

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С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.

ссср

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2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломил ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом. 2022-07-17T11:01 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), вторая мировая война (1939-1945), ссср, видео