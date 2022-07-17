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Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.07.2022
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Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.07.2022
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы
Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.
2022-07-17T11:01
2022-07-17T11:01
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
вторая мировая война (1939-1945)
ссср
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С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.
ссср
РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы
Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломил ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.
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великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), вторая мировая война (1939-1945), ссср, видео
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы
Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.
2022-07-17T11:01
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11:01 17.07.2022
 

Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы

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Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.
С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Сталинградская битва (1942-1943)Вторая мировая война (1939-1945)СССР
 
 
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