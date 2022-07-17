https://ria.ru/20220717/stalingradskayabitva-1803019057.html
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.07.2022
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы
Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.
2022-07-17T11:01
2022-07-17T11:01
2022-07-17T11:01
великая отечественная война (1941-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
вторая мировая война (1939-1945)
ссср
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803018450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7db20b6041f34a81190afe55862b6958.jpg
С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломило ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803018450_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_910b7cb6037a5a6ff2e870e991a4a6c2.jpg
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы
Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. С обеих сторон погибли более 2,5 миллионов человек. Поражение гитлеровских войск в Сталинградской битве переломил ход не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом.
2022-07-17T11:01
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PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), сталинградская битва (1942-1943), вторая мировая война (1939-1945), ссср, видео
Подвиг, изменивший мир: 80 лет со дня начала Сталинградской битвы
Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.