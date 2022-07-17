10:54 17.07.2022 (обновлено: 15:20 17.07.2022)
TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева
Обозреватель ТАС Девлин сообщил, что США сменили тактику поддержки Украины на поэтапную
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Администрация президента США и конгресс изменили тактику по оказанию помощи Украине и приняли поэтапный подход, пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.
"Миллиард здесь, еще один там. И, может быть, два, если они (украинцы. — Прим. ред.) хорошенько попросят", — заметил автор статьи.
По его мнению, причиной изменения схемы поставок стало нарастающее возмущение американской общественности вовлеченностью Вашингтона в украинский конфликт.
Девлин указал на то, что стало намного сложнее отслеживать военную и финансовую помощь, оказываемую Киеву, тем не менее она не иссякает: некий высокопоставленный представитель из Пентагона заявил о намерении администрации Байдена предоставить Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, дополнительные боеприпасы для этих систем и другое оборудование.
Ранее Киев получил от Вашингтона восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Передача еще четырех таких систем запланирована. Как утверждал замглавы Пентагона Колин Каль, украинские власти, в том числе лично Владимир Зеленский, дали обещание не использовать HIMARS для ударов по территории России. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Москва в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под него не попадали.