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TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева - РИА Новости, 17.07.2022
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TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева
TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева - РИА Новости, 17.07.2022
TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева
Администрация президента США и конгресс изменили тактику по оказанию помощи Украине и приняли поэтапный подход, пишет обозреватель издания The American... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:54
2022-07-17T15:20
в мире
владимир зеленский
владимир путин
вашингтон (штат)
украина
киев
министерство обороны сша
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Администрация президента США и конгресс изменили тактику по оказанию помощи Украине и приняли поэтапный подход, пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.По его мнению, причиной изменения схемы поставок стало нарастающее возмущение американской общественности вовлеченностью Вашингтона в украинский конфликт.Девлин указал на то, что стало намного сложнее отслеживать военную и финансовую помощь, оказываемую Киеву, тем не менее она не иссякает: некий высокопоставленный представитель из Пентагона заявил о намерении администрации Байдена предоставить Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, дополнительные боеприпасы для этих систем и другое оборудование.Ранее Киев получил от Вашингтона восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Передача еще четырех таких систем запланирована. Как утверждал замглавы Пентагона Колин Каль, украинские власти, в том числе лично Владимир Зеленский, дали обещание не использовать HIMARS для ударов по территории России. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Москва в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под него не попадали.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, вашингтон (штат), украина, киев, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:54 17.07.2022 (обновлено: 15:20 17.07.2022)
 
TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева

Обозреватель ТАС Девлин сообщил, что США сменили тактику поддержки Украины на поэтапную

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Администрация президента США и конгресс изменили тактику по оказанию помощи Украине и приняли поэтапный подход, пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

"Миллиард здесь, еще один там. И, может быть, два, если они (украинцы. — Прим. ред.) хорошенько попросят", — заметил автор статьи.

По его мнению, причиной изменения схемы поставок стало нарастающее возмущение американской общественности вовлеченностью Вашингтона в украинский конфликт.
Девлин указал на то, что стало намного сложнее отслеживать военную и финансовую помощь, оказываемую Киеву, тем не менее она не иссякает: некий высокопоставленный представитель из Пентагона заявил о намерении администрации Байдена предоставить Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, дополнительные боеприпасы для этих систем и другое оборудование.
Ранее Киев получил от Вашингтона восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Передача еще четырех таких систем запланирована. Как утверждал замглавы Пентагона Колин Каль, украинские власти, в том числе лично Владимир Зеленский, дали обещание не использовать HIMARS для ударов по территории России. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Москва в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под него не попадали.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВашингтон (штат)УкраинаКиевМинистерство обороны СШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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