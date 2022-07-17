https://ria.ru/20220717/ssha-1803018473.html

TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева

TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева - РИА Новости, 17.07.2022

TAC: Вашингтон сменил тактику поддержки Киева

Администрация президента США и конгресс изменили тактику по оказанию помощи Украине и приняли поэтапный подход, пишет обозреватель издания The American... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:54

2022-07-17T10:54

2022-07-17T15:20

в мире

владимир зеленский

владимир путин

вашингтон (штат)

украина

киев

министерство обороны сша

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Администрация президента США и конгресс изменили тактику по оказанию помощи Украине и приняли поэтапный подход, пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.По его мнению, причиной изменения схемы поставок стало нарастающее возмущение американской общественности вовлеченностью Вашингтона в украинский конфликт.Девлин указал на то, что стало намного сложнее отслеживать военную и финансовую помощь, оказываемую Киеву, тем не менее она не иссякает: некий высокопоставленный представитель из Пентагона заявил о намерении администрации Байдена предоставить Украине еще четыре артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, дополнительные боеприпасы для этих систем и другое оборудование.Ранее Киев получил от Вашингтона восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Передача еще четырех таких систем запланирована. Как утверждал замглавы Пентагона Колин Каль, украинские власти, в том числе лично Владимир Зеленский, дали обещание не использовать HIMARS для ударов по территории России. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Москва в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под него не попадали.

https://ria.ru/20220717/ssha-1803006833.html

вашингтон (штат)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, владимир путин, вашингтон (штат), украина, киев, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии