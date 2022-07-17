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The Statesman предупредил Байдена об опасности противостояния с Путиным - РИА Новости, 17.07.2022
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The Statesman предупредил Байдена об опасности противостояния с Путиным
The Statesman предупредил Байдена об опасности противостояния с Путиным - РИА Новости, 17.07.2022
The Statesman предупредил Байдена об опасности противостояния с Путиным
Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:22
2022-07-17T15:15
владимир путин
россия
москва
вашингтон (штат)
евросоюз
в мире
джо байден
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание. "Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до шести долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений", — отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент.Журналист также указал на попытки западных стран навалиться на российского президента "всей толпой". В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы."Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились", — подчеркнул он, добавив, что российский лидер "убивает" президентство Байдена.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://radiosputnik.ria.ru/20220716/zapad-1802918141.html
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владимир путин, россия, москва, вашингтон (штат), евросоюз, в мире, джо байден, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:22 17.07.2022 (обновлено: 15:15 17.07.2022)
 
The Statesman предупредил Байдена об опасности противостояния с Путиным

Обозреватель The Statesman Сунил Шаран заявил, что Путин убивает президентство Джо Байдена

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© POOL
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman.
По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание.
"Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до шести долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений", — отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент.
Журналист также указал на попытки западных стран навалиться на российского президента "всей толпой". В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы.
"Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились", — подчеркнул он, добавив, что российский лидер "убивает" президентство Байдена.
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Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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