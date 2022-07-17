https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034920.html
Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б"
Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" - РИА Новости, 17.07.2022
Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б"
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:27
2022-07-17T13:27
2022-07-17T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034057.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б"
Минобороны: российские военные уничтожили десять артиллерийских взводов ВСУ