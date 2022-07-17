https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034920.html

Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б"

Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" - РИА Новости, 17.07.2022

Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б"

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:27

2022-07-17T13:27

2022-07-17T13:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034057.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия