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Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" - РИА Новости, 17.07.2022
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Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б"
Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" - РИА Новости, 17.07.2022
Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б"
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:27
2022-07-17T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах", - сообщили в Минобороны РФ.
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в мире, россия
13:27 17.07.2022
 
Российские военные уничтожили девять украинских взводов гаубиц "Гиацинт-Б"

Минобороны: российские военные уничтожили десять артиллерийских взводов ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах", - сообщили в Минобороны РФ.
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