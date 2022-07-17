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Российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon

Российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon - РИА Новости, 17.07.2022

Российские военные уничтожили в Одессе склад натовских ракет Harpoon

Российская авиация уничтожила в Одессе склад противокорабельных ракет Harpoon, переданных украинским войскам от НАТО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:12

2022-07-17T13:12

2022-07-17T16:17

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Одессе склад противокорабельных ракет Harpoon, переданных украинским войскам от НАТО, сообщили в Минобороны."Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО", — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.Под Красноармейском также уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS.Кроме того, российские военные ударили по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в Запорожской области: убиты до 65 человек, ликвидированы свыше десяти спецавтомобилей. Еще несколько ударов нанесены по пунктам временной дислокации наемников в Харьковской и Донецкой областях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Как утверждает Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и позициям украинских войск. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/himars-1802669833.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения американской установки HIMARS В районе Красноармейска высокоточным оружием уничтожены пусковая установка и заряжающая машина РСЗО HIMARS 2022-07-17T13:12 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, нато, россия