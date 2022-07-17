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В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за топливом - РИА Новости, 17.07.2022
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В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за топливом
В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за топливом - РИА Новости, 17.07.2022
В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за топливом
Очереди за топливом для автомобилей и "тук-туков" по-прежнему наблюдаются по всему Коломбо - самому крупному городу Шри-Ланки, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:58
2022-07-17T13:00
в мире
шри-ланка
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КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 17 июл - РИА Новости. Очереди за топливом для автомобилей и "тук-туков" по-прежнему наблюдаются по всему Коломбо - самому крупному городу Шри-Ланки, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье, если пройтись по городу, до сих пор в разных его районах можно увидеть очереди из "тук-туков" (местное трехколесное мотоциклетное такси) и обычных автомобилей, водители которых ждут возможности заправиться. Некоторые очереди, как утверждают водители, растягиваются на 1-2 километра."Это очередь за топливом, за бензином. Я жду уже около трех дней. Очень много людей помимо меня ждут в очереди, нам не дают номера, это живая очередь. Она настолько большая, что, возможно, нам придётся прождать до вечера, чтобы доехать до заправки и получить топливо", - рассказал один из мужчин, стоящий в очереди - у него не "тук-тук", а полноценный легковой автомобиль.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, шри-ланка
12:58 17.07.2022 (обновлено: 13:00 17.07.2022)
 
В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за топливом

В Коломбо на Шри-Ланке по-прежнему наблюдаются километровые очереди за топливом

© AP Photo / Eranga JayawardenaОчередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Очередь на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 17 июл - РИА Новости. Очереди за топливом для автомобилей и "тук-туков" по-прежнему наблюдаются по всему Коломбо - самому крупному городу Шри-Ланки, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
В воскресенье, если пройтись по городу, до сих пор в разных его районах можно увидеть очереди из "тук-туков" (местное трехколесное мотоциклетное такси) и обычных автомобилей, водители которых ждут возможности заправиться. Некоторые очереди, как утверждают водители, растягиваются на 1-2 километра.
"Это очередь за топливом, за бензином. Я жду уже около трех дней. Очень много людей помимо меня ждут в очереди, нам не дают номера, это живая очередь. Она настолько большая, что, возможно, нам придётся прождать до вечера, чтобы доехать до заправки и получить топливо", - рассказал один из мужчин, стоящий в очереди - у него не "тук-тук", а полноценный легковой автомобиль.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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