https://ria.ru/20220717/shri-lanka-1803031488.html

В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за топливом

В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за топливом - РИА Новости, 17.07.2022

В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за топливом

Очереди за топливом для автомобилей и "тук-туков" по-прежнему наблюдаются по всему Коломбо - самому крупному городу Шри-Ланки, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:58

2022-07-17T12:58

2022-07-17T13:00

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шри-ланка

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КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 17 июл - РИА Новости. Очереди за топливом для автомобилей и "тук-туков" по-прежнему наблюдаются по всему Коломбо - самому крупному городу Шри-Ланки, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.В воскресенье, если пройтись по городу, до сих пор в разных его районах можно увидеть очереди из "тук-туков" (местное трехколесное мотоциклетное такси) и обычных автомобилей, водители которых ждут возможности заправиться. Некоторые очереди, как утверждают водители, растягиваются на 1-2 километра."Это очередь за топливом, за бензином. Я жду уже около трех дней. Очень много людей помимо меня ждут в очереди, нам не дают номера, это живая очередь. Она настолько большая, что, возможно, нам придётся прождать до вечера, чтобы доехать до заправки и получить топливо", - рассказал один из мужчин, стоящий в очереди - у него не "тук-тук", а полноценный легковой автомобиль.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220706/toplivo-1800800579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка