https://ria.ru/20220717/serbiya-1802993305.html

"Беги в Россию": на Украине снова выступили с угрозами Вучичу

"Беги в Россию": на Украине снова выступили с угрозами Вучичу - РИА Новости, 17.07.2022

"Беги в Россию": на Украине снова выступили с угрозами Вучичу

Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, заявил в Telegram депутат Рады Алексей... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T02:08

2022-07-17T02:08

2022-07-17T03:28

специальная военная операция на украине

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александр вучич

алексей гончаренко

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, заявил в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко.Ранее украинский парламентарий намекнул, что Украина вместе с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, чтобы "перевоспитать сербов" и отомстить Вучичу за его заявления о действиях России. В ответ сербский лидер пожелал Украине и ее жителям "всего наилучшего".Украинский парламентарий также написал, что Сербия "слишком много начала о себе думать" для страны с населением в шесть миллионов человек. Он вновь пригрозил, что Украина не забудет о заявлениях руководства балканской республики.На этой неделе сербский лидер заявил, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией". Он также предположил, что на определенном этапе спецоперации Владимир Путин обратится к мировым лидерам с неким предложением, но если его отвергнуть, то в мире начнется ад.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html

https://ria.ru/20220716/vengry-1802889541.html

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