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"Беги в Россию": на Украине снова выступили с угрозами Вучичу - РИА Новости, 17.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/serbiya-1802993305.html
"Беги в Россию": на Украине снова выступили с угрозами Вучичу
"Беги в Россию": на Украине снова выступили с угрозами Вучичу - РИА Новости, 17.07.2022
"Беги в Россию": на Украине снова выступили с угрозами Вучичу
Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, заявил в Telegram депутат Рады Алексей... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T02:08
2022-07-17T03:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
сербия
александр вучич
алексей гончаренко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, заявил в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко.Ранее украинский парламентарий намекнул, что Украина вместе с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, чтобы "перевоспитать сербов" и отомстить Вучичу за его заявления о действиях России. В ответ сербский лидер пожелал Украине и ее жителям "всего наилучшего".Украинский парламентарий также написал, что Сербия "слишком много начала о себе думать" для страны с населением в шесть миллионов человек. Он вновь пригрозил, что Украина не забудет о заявлениях руководства балканской республики.На этой неделе сербский лидер заявил, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией". Он также предположил, что на определенном этапе спецоперации Владимир Путин обратится к мировым лидерам с неким предложением, но если его отвергнуть, то в мире начнется ад.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, сербия, александр вучич, алексей гончаренко
02:08 17.07.2022 (обновлено: 03:28 17.07.2022)
 
"Беги в Россию": на Украине снова выступили с угрозами Вучичу

Депутат Рады Гончаренко заявил о скором бегстве Вучича в Россию из-за слов о Путине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к бегству в Россию после его заявлений о спецоперации Москвы, заявил в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко.
Ранее украинский парламентарий намекнул, что Украина вместе с Хорватией попытаются помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, чтобы "перевоспитать сербов" и отомстить Вучичу за его заявления о действиях России. В ответ сербский лидер пожелал Украине и ее жителям "всего наилучшего".
"Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться", — обратился Гончаренко к Вучичу.
Украинский парламентарий также написал, что Сербия "слишком много начала о себе думать" для страны с населением в шесть миллионов человек. Он вновь пригрозил, что Украина не забудет о заявлениях руководства балканской республики.
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На этой неделе сербский лидер заявил, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией". Он также предположил, что на определенном этапе спецоперации Владимир Путин обратится к мировым лидерам с неким предложением, но если его отвергнуть, то в мире начнется ад.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияСербияАлександр ВучичАлексей Гончаренко
 
 
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