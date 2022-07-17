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Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной весной - РИА Новости, 17.07.2022
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Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной весной
Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной весной - РИА Новости, 17.07.2022
Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной весной
Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам, сообщил глава кредитной организации Герман... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:09
2022-07-17T11:09
экономика
ипотека
дербент
сбербанк россии
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ДЕРБЕНТ, 17 июл - РИА Новости. Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.Сбербанк в июне сообщал, что позволит клиентам снизить ставку по ипотеке, выданной весной от 13,9%, при этом рефинансирования льготных кредитов не будет. Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт."Мы с 15 июля запустили эту программу. Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке - до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке", - сказал он журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка.Греф отметил, что этим предложением можно воспользоваться один раз и только до 15 октября 2022 года.
https://ria.ru/20220717/gref-1803019762.html
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экономика, ипотека, дербент, сбербанк россии
11:09 17.07.2022
 
Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной весной

Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной весной по высоким ставкам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд "Сбера" на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Стенд Сбера на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд "Сбера" на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 17 июл - РИА Новости. Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
Сбербанк в июне сообщал, что позволит клиентам снизить ставку по ипотеке, выданной весной от 13,9%, при этом рефинансирования льготных кредитов не будет. Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
11:03
Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля
"Мы с 15 июля запустили эту программу. Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке - до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке", - сказал он журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка.
Греф отметил, что этим предложением можно воспользоваться один раз и только до 15 октября 2022 года.
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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ЭкономикаИпотекаДербентСбербанк России
 
 
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