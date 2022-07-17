https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803104574.html
Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях
Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях - РИА Новости, 17.07.2022
Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против РФ,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T23:49
2022-07-17T23:49
2022-07-17T23:50
россия
европа
в мире
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790186350_0:60:1593:956_1920x0_80_0_0_50d1cff62eba931c4cbe4f6131c5163e.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против РФ, заявив, что европейцы явно не в восторге от таких стратегий "за их счет".Ранее Боррель в своем блоге призвал страны Европы потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России.Он отметил, что данный призыв направлен простым жителям Европы."Призыв, вероятно, направлен простым жителям европейских стран - это им придется терпеть рост цен на энергоносители и продукты, пока Запад пытается преуспеть в своей антироссийской авантюре", — добавил он.
https://ria.ru/20220713/borrel-1802279465.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790186350_163:0:1579:1062_1920x0_80_0_0_b7377fa09918b9586f9bdf789e222d54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, в мире, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик)
23:49 17.07.2022 (обновлено: 23:50 17.07.2022)
Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях
Слуцкий усомнился "в восторге" европейцев из-за роста цен на энергоносители и продукты