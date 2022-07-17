https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803104574.html

Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях

Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях - РИА Новости, 17.07.2022

Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против РФ,... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T23:49

2022-07-17T23:49

2022-07-17T23:50

россия

европа

в мире

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против РФ, заявив, что европейцы явно не в восторге от таких стратегий "за их счет".Ранее Боррель в своем блоге призвал страны Европы потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России.Он отметил, что данный призыв направлен простым жителям Европы."Призыв, вероятно, направлен простым жителям европейских стран - это им придется терпеть рост цен на энергоносители и продукты, пока Запад пытается преуспеть в своей антироссийской авантюре", — добавил он.

https://ria.ru/20220713/borrel-1802279465.html

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россия, европа, в мире, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик)