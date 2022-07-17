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Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях - РИА Новости, 17.07.2022
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Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях
Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях - РИА Новости, 17.07.2022
Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против РФ,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T23:49
2022-07-17T23:50
россия
европа
в мире
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против РФ, заявив, что европейцы явно не в восторге от таких стратегий "за их счет".Ранее Боррель в своем блоге призвал страны Европы потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России.Он отметил, что данный призыв направлен простым жителям Европы."Призыв, вероятно, направлен простым жителям европейских стран - это им придется терпеть рост цен на энергоносители и продукты, пока Запад пытается преуспеть в своей антироссийской авантюре", — добавил он.
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россия, европа, в мире, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик)
23:49 17.07.2022 (обновлено: 23:50 17.07.2022)
 
Слуцкий прокомментировал заявление Борреля об антироссийских санкциях

Слуцкий усомнился "в восторге" европейцев из-за роста цен на энергоносители и продукты

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против РФ, заявив, что европейцы явно не в восторге от таких стратегий "за их счет".
Ранее Боррель в своем блоге призвал страны Европы потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций, принятых в отношении России.
"Судя по перманентным протестам и снижению рейтинга властей, европейцы явно не в восторге от подобных стратегий "за их счет", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что данный призыв направлен простым жителям Европы.
"Призыв, вероятно, направлен простым жителям европейских стран - это им придется терпеть рост цен на энергоносители и продукты, пока Запад пытается преуспеть в своей антироссийской авантюре", — добавил он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 19:25
Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов
 
РоссияЕвропаВ миреЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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