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Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций - РИА Новости, 17.07.2022
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Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций
Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций - РИА Новости, 17.07.2022
Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций
Жители Европы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T21:56
2022-07-17T23:21
в мире
евросоюз
россия
африка
азия
мария захарова
жозеп боррель
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жители Европы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к странам ЕС потерпеть, пока ограничения, введенные против России, дадут эффект. Как подчеркнула дипломат, "Боррель даже этого не знает".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, евросоюз, россия, африка, азия, мария захарова, жозеп боррель
21:56 17.07.2022 (обновлено: 23:21 17.07.2022)
 
Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций

Представитель МИД Захарова указала главе евродипломатии Боррелю на неосведомленность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жители Европы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к странам ЕС потерпеть, пока ограничения, введенные против России, дадут эффект.
"Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Как подчеркнула дипломат, "Боррель даже этого не знает".
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:41
Боррель предложит расширить список персональных санкций против России
 
В миреЕвросоюзРоссияАфрикаАзияМария ЗахароваЖозеп Боррель
 
 
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