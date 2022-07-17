21:56 17.07.2022 (обновлено: 23:21 17.07.2022)
Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций
Представитель МИД Захарова указала главе евродипломатии Боррелю на неосведомленность
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жители Европы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к странам ЕС потерпеть, пока ограничения, введенные против России, дадут эффект.
"Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству".
Как подчеркнула дипломат, "Боррель даже этого не знает".
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.