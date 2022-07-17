https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803094099.html

Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций

Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций - РИА Новости, 17.07.2022

Захарова прокомментировала высказывание Борреля об эффекте от санкций

Жители Европы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T21:56

2022-07-17T21:56

2022-07-17T23:21

в мире

евросоюз

россия

африка

азия

мария захарова

жозеп боррель

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Жители Европы уже дождались эффекта от антироссийских санкций, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к странам ЕС потерпеть, пока ограничения, введенные против России, дадут эффект. Как подчеркнула дипломат, "Боррель даже этого не знает".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802786456.html

россия

африка

азия

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в мире, евросоюз, россия, африка, азия, мария захарова, жозеп боррель