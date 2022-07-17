https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803079523.html

Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы

Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы - РИА Новости, 17.07.2022

Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы

Пока инициаторы санкций ждут от них эффекта, можно просто подождать наступления холодов, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:54

2022-07-17T19:54

2022-07-17T20:45

жозеп боррель

россия

европа

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пока инициаторы санкций ждут от них эффекта, можно просто подождать наступления холодов, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.К тому, что страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций против России, призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803077324.html

россия

европа

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Варвара Скокшина

жозеп боррель, россия, европа, в мире, санкции в отношении россии