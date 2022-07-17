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Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы - РИА Новости, 17.07.2022
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Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы
Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы - РИА Новости, 17.07.2022
Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы
Пока инициаторы санкций ждут от них эффекта, можно просто подождать наступления холодов, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:54
2022-07-17T20:45
жозеп боррель
россия
европа
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пока инициаторы санкций ждут от них эффекта, можно просто подождать наступления холодов, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.К тому, что страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций против России, призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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жозеп боррель, россия, европа, в мире, санкции в отношении россии
19:54 17.07.2022 (обновлено: 20:45 17.07.2022)
 
Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы

Глава комитета Совфеда Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пока инициаторы санкций ждут от них эффекта, можно просто подождать наступления холодов, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Боррель советует подождать эффекта от санкций против России, ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
К тому, что страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций против России, призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 19:39
Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России
 
Жозеп БоррельРоссияЕвропаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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