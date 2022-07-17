19:54 17.07.2022 (обновлено: 20:45 17.07.2022)
Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы
Глава комитета Совфеда Клишас посоветовал инициаторам санкций подождать зимы
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пока инициаторы санкций ждут от них эффекта, можно просто подождать наступления холодов, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Боррель советует подождать эффекта от санкций против России, ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
К тому, что страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций против России, призвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.