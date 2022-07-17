Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал европейцев дождаться эффекта антироссийских санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
"Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени", — заявил политик.
По его словам, запрет на поставки высокотехнологичной продукции, в частности полупроводников, должен серьезно отразиться на российских компаниях, производящих бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили и военно-промышленную продукцию.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов многие западные государства объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы. Санкции коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Также была заморожена часть золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.