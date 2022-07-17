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Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России - РИА Новости, 17.07.2022
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Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России
Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России - РИА Новости, 17.07.2022
Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России
Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:39
2022-07-17T19:39
политика
жозеп боррель
евросоюз
россия
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.По его словам, запрет на поставки высокотехнологичной продукции, в частности полупроводников, должен серьезно отразиться на российских компаниях, производящих бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили и военно-промышленную продукцию.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов многие западные государства объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы. Санкции коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Также была заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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политика, жозеп боррель, евросоюз, россия, донбасс, санкции в отношении россии
19:39 17.07.2022
 
Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал европейцев дождаться эффекта антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
"Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени", — заявил политик.
По его словам, запрет на поставки высокотехнологичной продукции, в частности полупроводников, должен серьезно отразиться на российских компаниях, производящих бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили и военно-промышленную продукцию.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов многие западные государства объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы. Санкции коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Также была заморожена часть золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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ПолитикаЖозеп БоррельЕвросоюзРоссияДонбассСанкции в отношении России
 
 
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