https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803077324.html

Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России

Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России - РИА Новости, 17.07.2022

Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций против России

Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:39

2022-07-17T19:39

2022-07-17T19:39

политика

жозеп боррель

евросоюз

россия

донбасс

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Страны Европы должны потерпеть, чтобы дождаться эффекта от антироссийских ограничительных мер Запада, пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.По его словам, запрет на поставки высокотехнологичной продукции, в частности полупроводников, должен серьезно отразиться на российских компаниях, производящих бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили и военно-промышленную продукцию.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от украинских националистов многие западные государства объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы. Санкции коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Также была заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, жозеп боррель, евросоюз, россия, донбасс, санкции в отношении россии