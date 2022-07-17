https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803041695.html

Politico: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России

Politico: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России - РИА Новости, 17.07.2022

Politico: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России

Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:31

2022-07-17T14:31

2022-07-17T16:05

экономика

цены на нефть

великобритания

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украина

евросоюз

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет Politico.Как отмечают авторы статьи, это оставляет заметные лазейки в, на первый взгляд, жестких ограничениях."Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну", — пояснили журналисты.Также обозреватели напомнили, что в 2019 году около 90 процентов российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220714/ekonomika-1802332720.html

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802802669.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, великобритания, россия, украина, евросоюз