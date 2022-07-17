14:31 17.07.2022 (обновлено: 16:05 17.07.2022)
Politico: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России
Politico: Евросоюз оставил себе лазейку в санкциях для покупки российского золота
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница проверяет качество готовых цепочек из золота 585-й пробы
Сотрудница проверяет качество готовых цепочек из золота 585-й пробы
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет Politico.
Как отмечают авторы статьи, это оставляет заметные лазейки в, на первый взгляд, жестких ограничениях.
"Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну", — пояснили журналисты.
Также обозреватели напомнили, что в 2019 году около 90 процентов российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.