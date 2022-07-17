https://ria.ru/20220717/samolet-1803024488.html

В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося украинского Ан-12

В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося украинского Ан-12 - РИА Новости, 17.07.2022

В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося украинского Ан-12

Груз самолета Ан-12, который разбился в Греции в ночь на воскресенье, составляли осветительные и учебные мины производства Сербии, заявил министр обороны страны РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:49

2022-07-17T11:49

2022-07-17T11:49

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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Груз самолета Ан-12, который разбился в Греции в ночь на воскресенье, составляли осветительные и учебные мины производства Сербии, заявил министр обороны страны Небойша Стефанович.Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли."Речь идет об осветительных минах для миномета и учебных", - уточнил Стефанович состав груза.Он отметил, что страна экспортирует оружие только в соответствии с международными нормами, легальным конечным пользователям и продолжит это делать в будущем. "В прошлом году у нас было выданных разрешений на экспорт вооружений на сумму свыше 1 миллиарда долларов, реализовано в прошлом году было около 500 миллионов долларов экспорта наших вооружений. Мы ожидаем в этом году более значительный объем экспорта, увеличение объемов производства наших компаний и поставок разрешенным пользователям по всему миру", - подчеркнул глава минобороны, добавив, что около 22 тысяч человек в Сербии трудоустроены в оборонной промышленности.

https://ria.ru/20220717/krushenie-1803010000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, бангладеш, украина