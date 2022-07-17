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В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося украинского Ан-12 - РИА Новости, 17.07.2022
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В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося украинского Ан-12
В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося украинского Ан-12 - РИА Новости, 17.07.2022
В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося украинского Ан-12
Груз самолета Ан-12, который разбился в Греции в ночь на воскресенье, составляли осветительные и учебные мины производства Сербии, заявил министр обороны страны РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:49
2022-07-17T11:49
в мире
сербия
бангладеш
украина
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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Груз самолета Ан-12, который разбился в Греции в ночь на воскресенье, составляли осветительные и учебные мины производства Сербии, заявил министр обороны страны Небойша Стефанович.Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли."Речь идет об осветительных минах для миномета и учебных", - уточнил Стефанович состав груза.Он отметил, что страна экспортирует оружие только в соответствии с международными нормами, легальным конечным пользователям и продолжит это делать в будущем. "В прошлом году у нас было выданных разрешений на экспорт вооружений на сумму свыше 1 миллиарда долларов, реализовано в прошлом году было около 500 миллионов долларов экспорта наших вооружений. Мы ожидаем в этом году более значительный объем экспорта, увеличение объемов производства наших компаний и поставок разрешенным пользователям по всему миру", - подчеркнул глава минобороны, добавив, что около 22 тысяч человек в Сербии трудоустроены в оборонной промышленности.
https://ria.ru/20220717/krushenie-1803010000.html
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в мире, сербия, бангладеш, украина
11:49 17.07.2022
 
В Минобороны Сербии рассказали о грузе разбившегося украинского Ан-12

Минобороны Сербии: мины в разбившемся в Греции самолете были осветительными и учебными

© AP Photo / Giannis PapanikosОбломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Груз самолета Ан-12, который разбился в Греции в ночь на воскресенье, составляли осветительные и учебные мины производства Сербии, заявил министр обороны страны Небойша Стефанович.
Как ранее сообщало греческое телевидение, самолет разбился вечером в субботу, примерно в 22.45 (время совпадает с московским). Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы. По словам очевидцев, горящий самолёт рухнул на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли.
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
09:55
Ан-12, упавший в Греции, вез в Бангладеш оборонную продукцию из Сербии
"Речь идет об осветительных минах для миномета и учебных", - уточнил Стефанович состав груза.
Он отметил, что страна экспортирует оружие только в соответствии с международными нормами, легальным конечным пользователям и продолжит это делать в будущем. "В прошлом году у нас было выданных разрешений на экспорт вооружений на сумму свыше 1 миллиарда долларов, реализовано в прошлом году было около 500 миллионов долларов экспорта наших вооружений. Мы ожидаем в этом году более значительный объем экспорта, увеличение объемов производства наших компаний и поставок разрешенным пользователям по всему миру", - подчеркнул глава минобороны, добавив, что около 22 тысяч человек в Сербии трудоустроены в оборонной промышленности.
Обломки украинского военно-транспортного самолета Ан-12, разбившегося на севере Греции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:33
Экипаж упавшего в Греции самолета Ан-12 состоял из восьми граждан Украины
 
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