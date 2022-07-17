https://ria.ru/20220717/samolet-1802990545.html

На севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании

На севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании - РИА Новости, 17.07.2022

На севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании

На севере Греции разбился грузовой самолет "Антонов", передает канал ERT. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T00:17

2022-07-17T00:17

2022-07-17T15:32

в мире

сербия

иордания

афины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803009058_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d03cd3229472ca82b89cc3fef602836b.jpg

АФИНЫ, 17 июл — РИА Новости. На севере Греции разбился грузовой самолет "Антонов", передает канал ERT.Самолет украинской авиакомпании выполнял рейс из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту на было.Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров потеряли в десяти морских милях к западу от воздушной гавани.Отмечается, что на борту находились восемь членов экипажа."Охваченный пламенем огромный самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара. По свидетельствам, огромный самолет врезался в кукурузное поле и раздались взрывы. <...> По неподтвержденной информации, на борту самолета был груз боеприпасов", — отмечает телеканал.По информации пожарной службы страны, к тушению пожара привлекли 15 спасателей и семь машин.

https://ria.ru/20220423/prichiny-1785037412.html

сербия

иордания

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, иордания, афины