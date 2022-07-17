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На севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании
На севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании - РИА Новости, 17.07.2022
На севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании
На севере Греции разбился грузовой самолет "Антонов", передает канал ERT. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T00:17
2022-07-17T00:17
2022-07-17T15:32
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АФИНЫ, 17 июл — РИА Новости. На севере Греции разбился грузовой самолет "Антонов", передает канал ERT.Самолет украинской авиакомпании выполнял рейс из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту на было.Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров потеряли в десяти морских милях к западу от воздушной гавани.Отмечается, что на борту находились восемь членов экипажа."Охваченный пламенем огромный самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара. По свидетельствам, огромный самолет врезался в кукурузное поле и раздались взрывы. <...> По неподтвержденной информации, на борту самолета был груз боеприпасов", — отмечает телеканал.По информации пожарной службы страны, к тушению пожара привлекли 15 спасателей и семь машин.
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в мире, сербия, иордания, афины
00:17 17.07.2022 (обновлено: 15:32 17.07.2022)
На севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании
ERT: на севере Греции упал грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании
АФИНЫ, 17 июл — РИА Новости.
На севере Греции разбился грузовой самолет "Антонов", передает
канал ERT.
Самолет украинской авиакомпании выполнял рейс из Сербии
в Иорданию
, пассажиров на борту на было.
Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров потеряли в десяти морских милях к западу от воздушной гавани.
Отмечается, что на борту находились восемь членов экипажа.
"Охваченный пламенем огромный самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Идет операция по тушению пожара. По свидетельствам, огромный самолет врезался в кукурузное поле и раздались взрывы. <...> По неподтвержденной информации, на борту самолета был груз боеприпасов", — отмечает телеканал.
По информации пожарной службы страны, к тушению пожара привлекли 15 спасателей и семь машин.