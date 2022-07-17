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Названа новая "красная линия" для рубля - РИА Новости, 17.07.2022
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Названа новая "красная линия" для рубля
Названа новая "красная линия" для рубля - РИА Новости, 17.07.2022
Названа новая "красная линия" для рубля
Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления рубля, показывают некую “красную линию” для курса российской... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T01:15
2022-07-17T07:24
экономика
россия
олег сыроваткин
открытие research
рубль
доллар
открытие инвестиции
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления рубля, показывают некую “красную линию” для курса российской валюты. Впрочем, она по сути является условной, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции”, эксперт “Открытие Research” Олег Сыроваткин.По его словам, риторика чиновников ужесточилась именно когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.Однако эта отметка является достаточно условной, поскольку рубль по-прежнему никто не таргетирует, он находится в свободном плавании. Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар. Однако вопрос — как туда вернуться — остается открытым, указал эксперт.
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экономика, россия, олег сыроваткин, открытие research, рубль, доллар, открытие инвестиции
01:15 17.07.2022 (обновлено: 07:24 17.07.2022)
 
Названа новая "красная линия" для рубля

Экономист Олег Сыроваткин назвал доллар по 50 рублей красной линией для властей России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления рубля, показывают некую “красную линию” для курса российской валюты. Впрочем, она по сути является условной, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции”, эксперт “Открытие Research” Олег Сыроваткин.
По его словам, риторика чиновников ужесточилась именно когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.
“Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать “красной линией”, — полагает Сыроваткин.
Однако эта отметка является достаточно условной, поскольку рубль по-прежнему никто не таргетирует, он находится в свободном плавании. Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар. Однако вопрос — как туда вернуться — остается открытым, указал эксперт.
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ЭкономикаРоссияОлег СыроваткинОткрытие ResearchРубльДолларОткрытие Инвестиции
 
 
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