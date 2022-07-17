https://ria.ru/20220717/rubl-1802882551.html

Названа новая "красная линия" для рубля

Названа новая "красная линия" для рубля - РИА Новости, 17.07.2022

Названа новая "красная линия" для рубля

Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления рубля, показывают некую “красную линию” для курса российской... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T01:15

2022-07-17T01:15

2022-07-17T07:24

экономика

россия

олег сыроваткин

открытие research

рубль

доллар

открытие инвестиции

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления рубля, показывают некую “красную линию” для курса российской валюты. Впрочем, она по сути является условной, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции”, эксперт “Открытие Research” Олег Сыроваткин.По его словам, риторика чиновников ужесточилась именно когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.Однако эта отметка является достаточно условной, поскольку рубль по-прежнему никто не таргетирует, он находится в свободном плавании. Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар. Однако вопрос — как туда вернуться — остается открытым, указал эксперт.

https://ria.ru/20220713/kurs-1802089370.html

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экономика, россия, олег сыроваткин, открытие research, рубль, доллар, открытие инвестиции