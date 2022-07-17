Рейтинг@Mail.ru
Вероятность рецессии в ЕС больше 50 процентов, заявили в Morgan Stanley - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/retsessiya-1803012398.html
Вероятность рецессии в ЕС больше 50 процентов, заявили в Morgan Stanley
Вероятность рецессии в ЕС больше 50 процентов, заявили в Morgan Stanley - РИА Новости, 17.07.2022
Вероятность рецессии в ЕС больше 50 процентов, заявили в Morgan Stanley
Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе "намного больше" 50%. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:19
2022-07-17T10:19
в мире
европа
сша
morgan stanley
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе "намного больше" 50%."Для США я оцениваю этот риск примерно в 50/50. На мой взгляд, он более значительный в Европе. Не 100%, но уж точно намного больше 50%", - отметил он в интервью газете Journal du Dimanche.Однако Горман не считает рецессию серьезной проблемой. По его мнению, из-за снижения экономической активности мир не рухнет, и, возможно, у него получится оперативно с ней справиться.Гендиректор Morgan Stanley полагает, что мир вряд ли столкнется с неконтролируемой инфляцией. Маловероятной ему представляется массовая общественная активность под влиянием энергетического кризиса."Но нет никаких сомнений в том, что мы будем жить в неспокойное время", - констатировал Горман.
https://ria.ru/20220714/mid-1802580511.html
https://ria.ru/20220713/mvf-1802229075.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, morgan stanley
10:19 17.07.2022
 
Вероятность рецессии в ЕС больше 50 процентов, заявили в Morgan Stanley

Глава Morgan Stanley заявил, что вероятность рецессии в Европе намного больше 50 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе "намного больше" 50%.
"Для США я оцениваю этот риск примерно в 50/50. На мой взгляд, он более значительный в Европе. Не 100%, но уж точно намного больше 50%", - отметил он в интервью газете Journal du Dimanche.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 23:42
МИД России: односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией
Однако Горман не считает рецессию серьезной проблемой. По его мнению, из-за снижения экономической активности мир не рухнет, и, возможно, у него получится оперативно с ней справиться.
Гендиректор Morgan Stanley полагает, что мир вряд ли столкнется с неконтролируемой инфляцией. Маловероятной ему представляется массовая общественная активность под влиянием энергетического кризиса.
"Но нет никаких сомнений в том, что мы будем жить в неспокойное время", - констатировал Горман.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 16:10
МВФ заявил о повышенном риске рецессии в 2022-2023 годах
 
В миреЕвропаСШАMorgan Stanley
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала