https://ria.ru/20220717/retsessiya-1803012398.html

Вероятность рецессии в ЕС больше 50 процентов, заявили в Morgan Stanley

Вероятность рецессии в ЕС больше 50 процентов, заявили в Morgan Stanley - РИА Новости, 17.07.2022

Вероятность рецессии в ЕС больше 50 процентов, заявили в Morgan Stanley

Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе "намного больше" 50%. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:19

2022-07-17T10:19

2022-07-17T10:19

в мире

европа

сша

morgan stanley

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гендиректор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вероятность наступления рецессии в Европе "намного больше" 50%."Для США я оцениваю этот риск примерно в 50/50. На мой взгляд, он более значительный в Европе. Не 100%, но уж точно намного больше 50%", - отметил он в интервью газете Journal du Dimanche.Однако Горман не считает рецессию серьезной проблемой. По его мнению, из-за снижения экономической активности мир не рухнет, и, возможно, у него получится оперативно с ней справиться.Гендиректор Morgan Stanley полагает, что мир вряд ли столкнется с неконтролируемой инфляцией. Маловероятной ему представляется массовая общественная активность под влиянием энергетического кризиса."Но нет никаких сомнений в том, что мы будем жить в неспокойное время", - констатировал Горман.

https://ria.ru/20220714/mid-1802580511.html

https://ria.ru/20220713/mvf-1802229075.html

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, сша, morgan stanley