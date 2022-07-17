https://ria.ru/20220717/reforma-1803067778.html

Социалисты в Молдавии пожаловались на тайный запуск территориальной реформы

Социалисты в Молдавии пожаловались на тайный запуск территориальной реформы - РИА Новости, 17.07.2022

Социалисты в Молдавии пожаловались на тайный запуск территориальной реформы

Власти Молдавии тайно приняли решение о проведении административно-территориальной реформы, заявила в воскресенье депутат парламента, член исполкома... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T18:33

2022-07-17T18:33

2022-07-17T18:33

в мире

ион кику

молдавия

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мвф

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КИШИНЕВ, 17 июл – РИА Новости. Власти Молдавии тайно приняли решение о проведении административно-территориальной реформы, заявила в воскресенье депутат парламента, член исполкома оппозиционной Партии социалистов Адела Рэйляну.Ранее в Бухаресте состоялось заседание "Платформы поддержки Молдавии", инициированной Германией, Францией и Румынией. По итогам этой встречи СМИ Румынии сообщили, что доноры поддержат осуществление административно-территориальной реформы Молдавии."В эти выходные власти преподнесли нам очередную порцию "транспарентности". Из интернета мы узнали, что наше "ночное правительство тьмы" запускает новую реформу. Публично реформа не обсуждалась, органы местного публичного управления ничего об этом не знают, Конгресс местных властей не знает, граждане не знают. В то же время выясняется, что в соседней стране уже действует рабочая группа, которая определит административное устройство Молдавии. Как за две недели ликвидировали четыре университета, так будут ликвидировать села и районы, не спрашивая нас", – написала Рэйляну в социальных сетях.На проведении административно-территориальную реформы неоднократно настаивали западные кредиторы, включая МВФ. Предыдущее правительство страны, возглавляемое Ионом Кику, разработала компромиссные варианты, однако их не успели рассмотреть.В ноябре прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" объявили о намерении провести административно-территориальную реформу и упразднить районы уже в 2022 году. Власти разработали ряд стратегий, которые предусматривают ликвидацию районов и создание трех регионов: Северного, Центрального и Южного. В январе этого года министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, сообщил в СМИ, что к осени 2023 года останется существующая административно-территориальная структура.

https://ria.ru/20220717/mitingi-1803056533.html

молдавия

румыния

бухарест

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ион кику, молдавия, румыния, бухарест, мвф