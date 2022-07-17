03:20 17.07.2022 (обновлено: 06:38 17.07.2022)
На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка
На месте схода селя на дома в селе Тимофеевка Приморского края нашли тело ребенка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело ребенка, погибшего в результате схода селя на дома в селе Тимофеевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
В селе Тимофеевка Ольгинского района вечером 16 июля сошли грязевые массы с сопки Ключевая на два частных жилых дома. спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали.
"На протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях спасателями проводились поиски ребенка. В 01.40 мск 17 июля сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребенка и передано представителям полиции", — сообщает главк.
По данным МЧС, грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. Работы по ликвидации схода селя продолжаются.
Подчеркивается, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку.
Региональное следственное управление СК сообщило о возбуждении дела по статье 293 Уголовного кодекса.
Сильные ливни идут в Приморье с ночи 15 июля. На дорогах края — многочисленные переливы, некоторые участки размыло или затопило. Отрезанными оказались пять поселков в двух районах. В крае ввели режим ЧС
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