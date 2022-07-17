https://ria.ru/20220717/rebenok-1802994632.html

На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка

На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка - РИА Новости, 17.07.2022

На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка

Спасатели нашли тело ребенка, погибшего в результате схода селя на дома в селе Тимофеевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T03:20

2022-07-17T03:20

2022-07-17T06:38

происшествия

приморский край

ольгинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело ребенка, погибшего в результате схода селя на дома в селе Тимофеевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.В селе Тимофеевка Ольгинского района вечером 16 июля сошли грязевые массы с сопки Ключевая на два частных жилых дома. спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали.По данным МЧС, грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. Работы по ликвидации схода селя продолжаются.Подчеркивается, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку.Региональное следственное управление СК сообщило о возбуждении дела по статье 293 Уголовного кодекса.Сильные ливни идут в Приморье с ночи 15 июля. На дорогах края — многочисленные переливы, некоторые участки размыло или затопило. Отрезанными оказались пять поселков в двух районах. В крае ввели режим ЧС

https://ria.ru/20220629/podrostok-1798896576.html

приморский край

ольгинский район

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, ольгинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток