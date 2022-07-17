Рейтинг@Mail.ru
На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/rebenok-1802994632.html
На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка
На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка - РИА Новости, 17.07.2022
На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка
Спасатели нашли тело ребенка, погибшего в результате схода селя на дома в селе Тимофеевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T03:20
2022-07-17T06:38
происшествия
приморский край
ольгинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело ребенка, погибшего в результате схода селя на дома в селе Тимофеевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.В селе Тимофеевка Ольгинского района вечером 16 июля сошли грязевые массы с сопки Ключевая на два частных жилых дома. спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали.По данным МЧС, грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. Работы по ликвидации схода селя продолжаются.Подчеркивается, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку.Региональное следственное управление СК сообщило о возбуждении дела по статье 293 Уголовного кодекса.Сильные ливни идут в Приморье с ночи 15 июля. На дорогах края — многочисленные переливы, некоторые участки размыло или затопило. Отрезанными оказались пять поселков в двух районах. В крае ввели режим ЧС
https://ria.ru/20220629/podrostok-1798896576.html
приморский край
ольгинский район
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, ольгинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток
03:20 17.07.2022 (обновлено: 06:38 17.07.2022)
 
На месте схода селя в приморском селе нашли тело ребенка

На месте схода селя на дома в селе Тимофеевка Приморского края нашли тело ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело ребенка, погибшего в результате схода селя на дома в селе Тимофеевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
В селе Тимофеевка Ольгинского района вечером 16 июля сошли грязевые массы с сопки Ключевая на два частных жилых дома. спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали.

"На протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях спасателями проводились поиски ребенка. В 01.40 мск 17 июля сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребенка и передано представителям полиции", — сообщает главк.

По данным МЧС, грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. Работы по ликвидации схода селя продолжаются.
Подчеркивается, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку.
Региональное следственное управление СК сообщило о возбуждении дела по статье 293 Уголовного кодекса.
Сильные ливни идут в Приморье с ночи 15 июля. На дорогах края — многочисленные переливы, некоторые участки размыло или затопило. Отрезанными оказались пять поселков в двух районах. В крае ввели режим ЧС
Поиски пропавшего подростка в Арсеньеве, Приморский край
29 июня, 05:32
Пропавшего в Приморье школьника нашли утонувшим
 
ПроисшествияПриморский крайОльгинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала