https://ria.ru/20220717/pvo-1803034368.html
Российская ПВО сбила украинский Су-25
Российская ПВО сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 17.07.2022
Российская ПВО сбила украинский Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:20
2022-07-17T13:20
2022-07-17T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великая Камышеваха Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.
https://ria.ru/20220717/krasnoarmeysk-1803032984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, луганская народная республика, су-25
Российская ПВО сбила украинский Су-25
Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 и беспилотник