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Российская ПВО сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/pvo-1803034368.html
Российская ПВО сбила украинский Су-25
Российская ПВО сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 17.07.2022
Российская ПВО сбила украинский Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:20
2022-07-17T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
луганская народная республика
су-25
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великая Камышеваха Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.
https://ria.ru/20220717/krasnoarmeysk-1803032984.html
харьковская область
украина
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в мире, харьковская область, украина, луганская народная республика, су-25
13:20 17.07.2022
 
Российская ПВО сбила украинский Су-25

Минобороны: российская ПВО сбила украинский Су-25 и беспилотник

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
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Штурмовик Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великая Камышеваха Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ об уничтожении РСЗО HIMARS в районе Красноармейска
13:10Специальная военная операция на Украине
Российские силы уничтожили украинский HIMARS у Красноармейска
Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСу-25
 
 
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