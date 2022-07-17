https://ria.ru/20220717/pvo-1803034368.html

Российская ПВО сбила украинский Су-25

Российская ПВО сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 17.07.2022

Российская ПВО сбила украинский Су-25

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:20

2022-07-17T13:20

2022-07-17T13:20

специальная военная операция на украине

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су-25

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великая Камышеваха Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.

https://ria.ru/20220717/krasnoarmeysk-1803032984.html

харьковская область

украина

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, украина, луганская народная республика, су-25