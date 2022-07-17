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Над Луганском сработала ПВО - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/pvo-1802995720.html
Над Луганском сработала ПВО
Над Луганском сработала ПВО - РИА Новости, 17.07.2022
Над Луганском сработала ПВО
В Луганске вновь сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T04:38
2022-07-17T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 июл — РИА Новости. В Луганске вновь сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Около 4.10 к западу от Луганска зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей.Пока признаков падения обломков и разрушений на земле нет.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220715/pvo-1802657079.html
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Кадры сработавшей системы ПВО над Луганском
Над Луганском вновь сработала ПВО, на перехват воздушных целей выпущены как минимум 6 зенитных ракет, передает корреспондент РИА Новости. Признаков падения обломков и разрушений на земле не наблюдается.
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в мире, луганск, луганская народная республика
04:38 17.07.2022 (обновлено: 08:51 17.07.2022)
 
Над Луганском сработала ПВО

Над Луганском вновь сработала ПВО, выпущены шесть зенитных ракет

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 июл — РИА Новости. В Луганске вновь сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Около 4.10 к западу от Луганска зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:22Специальная военная операция на Украине
Система ПВО сбила два украинских Су-25 и девять беспилотников
Пока признаков падения обломков и разрушений на земле нет.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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