https://ria.ru/20220717/pvo-1802995720.html
Над Луганском сработала ПВО
Над Луганском сработала ПВО - РИА Новости, 17.07.2022
Над Луганском сработала ПВО
В Луганске вновь сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T04:38
2022-07-17T04:38
2022-07-17T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 июл — РИА Новости. В Луганске вновь сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Около 4.10 к западу от Луганска зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей.Пока признаков падения обломков и разрушений на земле нет.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220715/pvo-1802657079.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры сработавшей системы ПВО над Луганском
Над Луганском вновь сработала ПВО, на перехват воздушных целей выпущены как минимум 6 зенитных ракет, передает корреспондент РИА Новости. Признаков падения обломков и разрушений на земле не наблюдается.
2022-07-17T04:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, луганск, луганская народная республика
04:38 17.07.2022 (обновлено: 08:51 17.07.2022)
Над Луганском сработала ПВО
Над Луганском вновь сработала ПВО, выпущены шесть зенитных ракет