https://ria.ru/20220717/pvo-1802995720.html

Над Луганском сработала ПВО

Над Луганском сработала ПВО - РИА Новости, 17.07.2022

Над Луганском сработала ПВО

В Луганске вновь сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T04:38

2022-07-17T04:38

2022-07-17T08:51

специальная военная операция на украине

в мире

луганск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 июл — РИА Новости. В Луганске вновь сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Около 4.10 к западу от Луганска зафиксирован пуск как минимум шести зенитных ракет на перехват воздушных целей.Пока признаков падения обломков и разрушений на земле нет.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220715/pvo-1802657079.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

луганская народная республика

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Кадры сработавшей системы ПВО над Луганском Над Луганском вновь сработала ПВО, на перехват воздушных целей выпущены как минимум 6 зенитных ракет, передает корреспондент РИА Новости. Признаков падения обломков и разрушений на земле не наблюдается. 2022-07-17T04:38 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганск, луганская народная республика