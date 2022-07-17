17:35 17.07.2022 (обновлено: 18:47 17.07.2022)
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в Иране
Эрдоган рассчитывает на двусторонние переговоры с Путиным в ходе визита в Иран
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным во время запланированного на 18-19 июля визита в Иран, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой", — уточнили в ведомстве.
Девятнадцатого июля в Тегеране пройдет VII встреча Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном под председательством Эрдогана и Ибрахима Раиси.
"Во время встречи во всех аспектах будут рассмотрены отношения Турции и Ирана, а также возможные шаги по расширению двухстороннего сотрудничества. Кроме того, в ходе переговоров будет осуществлен обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", — добавили в канцелярии.
В этот же день в Тегеране состоится VII трехсторонний саммит в Астанинском формате с участием президентов Турции, России и Ирана.
В рамках этой встречи пройдут консультации "по вопросам актуальной обстановки в Сирии; борьбы с террористическими организациями, представляющими угрозу безопасности региона, в первую очередь ИГИЛ* и Рабочей партии Курдистана; шагов, направленных на политическое урегулирование и улучшение гуманитарной обстановки; добровольного возвращения сирийцев на территорию Сирии".
Как сообщало РИА Новости, в Кремле подтвердили, что Владимир Путин 19 июля отправится с визитом в Тегеран, где примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом. Как указывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тогда же пройдет и двусторонняя встреча президентов России и Турции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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