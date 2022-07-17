https://ria.ru/20220717/putin-1803062179.html

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в Иране

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в Иране - РИА Новости, 17.07.2022

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным в Иране

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным во время запланированного на 18-19 июля визита в Иран, сообщила канцелярия... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T17:35

2022-07-17T17:35

2022-07-17T18:47

в мире

турция

цены на нефть

владимир путин

ибрахим раиси

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АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным во время запланированного на 18-19 июля визита в Иран, сообщила канцелярия турецкого лидера.Девятнадцатого июля в Тегеране пройдет VII встреча Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном под председательством Эрдогана и Ибрахима Раиси."Во время встречи во всех аспектах будут рассмотрены отношения Турции и Ирана, а также возможные шаги по расширению двухстороннего сотрудничества. Кроме того, в ходе переговоров будет осуществлен обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", — добавили в канцелярии.В этот же день в Тегеране состоится VII трехсторонний саммит в Астанинском формате с участием президентов Турции, России и Ирана.В рамках этой встречи пройдут консультации "по вопросам актуальной обстановки в Сирии; борьбы с террористическими организациями, представляющими угрозу безопасности региона, в первую очередь ИГИЛ* и Рабочей партии Курдистана; шагов, направленных на политическое урегулирование и улучшение гуманитарной обстановки; добровольного возвращения сирийцев на территорию Сирии".Как сообщало РИА Новости, в Кремле подтвердили, что Владимир Путин 19 июля отправится с визитом в Тегеран, где примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и Тайипом Эрдоганом. Как указывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тогда же пройдет и двусторонняя встреча президентов России и Турции.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220716/zerno-1802985715.html

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турция

иран

россия

тегеран (город)

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