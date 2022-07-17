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Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом

Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом - РИА Новости, 17.07.2022

Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом

Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века.

2022-07-17T12:00

2022-07-17T12:00

2022-07-17T12:00

как это по-русски

подкаст

литература

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Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века. audio/mpeg

Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века. audio/mpeg

Как псевдонимы придумывали русские авторы – можно узнать в предыдущем выпуске "Как это по-русски". Это – его вторая часть, про зарубежных писателей.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Семен Красавин

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подкаст, литература, аудио