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Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом - РИА Новости, 17.07.2022
Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века.
2022-07-17T12:00
2022-07-17T12:00
2022-07-17T12:00
как это по-русски
подкаст
литература
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Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века.
audio/mpeg
Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века.
audio/mpeg
Как псевдонимы придумывали русские авторы – можно узнать в предыдущем выпуске "Как это по-русски". Это – его вторая часть, про зарубежных писателей.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Семен Красавин
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, литература, аудио
Грабитель, матрос и преподаватель. Кто из писателей прятался за псевдонимом
Писатели и журналисты часто пользуются псевдонимами – подписывают тексты вымышленными именами, чтобы не раскрывать настоящую личность. Почему не любил свою фамилию автор "Алисы в стране чудес" Чарльз Доджсон, кто подписывал книги термином из речной навигации и кого журналисты считали самым скрытным американским писателем прошлого века.