https://ria.ru/20220717/podderzhka-1803011182.html

"Дети Сталинграда" поддержат участников спецоперации

"Дети Сталинграда" поддержат участников спецоперации - РИА Новости, 17.07.2022

"Дети Сталинграда" поддержат участников спецоперации

Руководитель волгоградской организации "Дети Сталинграда" Геннадий Дубоносов заявил РИА Новости, что общественники готовы поддержать участников военной... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:05

2022-07-17T10:05

2022-07-17T10:05

специальная военная операция на украине

общество

сталинград

волгоград

кировский район

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ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости, Светлана Самсонова. Руководитель волгоградской организации "Дети Сталинграда" Геннадий Дубоносов заявил РИА Новости, что общественники готовы поддержать участников военной спецоперации, когда те вернутся домой, и рассказать им, как жители Сталинграда боролись с нацистами.Дубоносов поделился воспоминаниями о военном детстве, как был ранен осколками противотанковой мины, и рассказал, почему после многолетнего руководства оборонным предприятием в Волгограде решил заняться общественной деятельностью и отставить интересы сталинградцев, переживших осаду фашистов.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.Сталинградское детствоОрганизация "Дети Сталинграда" располагается в подвальном помещении обычной пятиэтажки в центре Волгограда. Всего пара комнат, но им хватает места и для проведения небольших собраний и мероприятий. В одной из комнат стоят стеллажи с книгами, написанными самими сталинградцами о событиях 1942-1943 годов. Среди них есть и автобиография Геннадия Дубоносова. Как признается сам руководитель организации, на художественность он не претендует, главное, чтобы у следующих поколений была правдивая информация. С этой же целью была выпущена небольшая брошюра "Гражданской население в осажденном Сталинграде. Краткая историческая справка", где собраны по датам все события от первого до последнего дня Сталинградской битвы. Выпустил, кстати, на свои деньги – откладывал несколько месяцев с пенсии.Геннадий Алексеевичу было пять лет, когда началась Великая Отечественная война. По его словам, он помнит, как впервые услышал это слово - "война". В воскресное утро 22 июня 1941 года его семья отправилась на прогулку, и на центральной площади района по громкоговорителю, который висел на телеграфном столбе, транслировали обращение Молотова. Никому тогда не верилось, что спустя год Сталинград подвергнется страшной бомбардировке и будет разрушен."Считается, что Сталинградская битва началась 17 июля. Но вражеские самолеты заходить в город начали раньше. Это было 9 июля, когда немецкая авиация совершила налет на промышленные объекты в моем родном Кировском районе. Помню воздушный бой между нашим самолетом и двумя немецкими, которые я впервые в жизни увидел. Рев моторов и стрельба напугали. Бой был неравным, и нашего подбили – с черным хвостом он скрылся за Волгой", - вспоминает Дубоносов.Потом налеты стали постоянными. Один из снарядов, рассказывает сталинградец, попал в частный дом, рядом с которым он играл с другими мальчишками. "От соседей – мамы с двумя детьми почти ничего не осталось. Налеты стали ежедневными, мы прятались в вырытой во дворе землянке, или вдоль стены под окном в доме", - рассказал Дубоносов.По его словам, главным было в те дни не только спрятаться от бомбежки, но узнать, есть ли погибшие или пострадавшие среди родных и знакомых. Несмотря на то, что Дубоносову в июле 1942 года было всего шесть лет, многие события врезались в его память навсегда. Одно из таких – бомбежка госпиталя, который располагался недалеко от железнодорожного депо. Горящее деревянное здание тушили жители соседних домов, таскали воду. Помог справиться пожарный поезд. Помнит пожилой человек и как фашистский самолет обстрелял санитарный поезд с раненными солдатами. После того, как были убиты машинисты, состав остановился недалеко от дома, где жил мальчик, а летчик просто расстреливал раненых.Родители круглыми сутками работали на заводе, а когда их дом пострадал в результате авианалётов, маленького Гену и его сестру отправили к бабушке в Красноармейский район города – подальше от центра Сталинграда, где развернулись самые ожесточенные бои."Жили очень голодно, по несколько дней не видели хлеба. Запомнились ночные очереди за продуктами, которые мы получали по карточкам. Зато гильз и патронов было!" - говорит Дубоносов.Весной 43-го, когда уже битва за город закончилась, мальчик подорвался на противотанковой гранате – играл друзьями во дворе, залезли в воронку, там и лежал неразорвавшийся снаряд. Мальчишки решили его достать, стукнули по нему строительной скобой. Геннадию посекло руки, живот, грудь, обожгло лицо - к счастью, он успел закрыть глаза. Три месяца ребенок провел в больницах.Мечта о мореПосле окончания школы Геннадия Дубоносова военкомат направил в морское военно-инженерное училище, которое только создали в Ленинграде. Но поступить с первого раза молодому человеку не удалось, стал курсантом только через год, который он провел, работая на судоверфи."Я был нацелен, что мне надо служить, работать. Меня служба совсем не тяготила. У нас было такое упражнение пройти по "выстрелу" корабля - узкое бревно, к которому крепятся шлюпки. Пройти нужно по тонкому тросику, не держась за него, если возьмешься, то будешь в наклонном положении и без посторонней помощи не встанешь. Это позор и несданный экзамен. У меня получалось пройти", - рассказывает Дубоносов.Геннадий Алексеевич добавляет, что доволен своей судьбой, общественным деятелем себя не считывает. Говорит про себя, что он производственник. После окончания училища морских офицеров почему-то направили служить в ракетный полк в Кострому, как признается в своей книге Дубоносов, его мечты о службе на флоте рухнули. Через пару лет из-за ранения в детстве его комиссовали, и он вместе с женой и ребенком в 1962 году вернулся в Сталинград, который уже был переименован в Волгоград. Устроился на оборонное предприятие инженером-конструктором, занимался разработкой гидроакустического оборудования, а в 1969 году пришел на завод измерительной аппаратуры "Ахтуба", возглавил специальное конструкторско-технологическое бюро "Штиль", которое позже стало акционерным обществом. На пенсию вышел в 70 лет в 2006 году. Считает своим главным достижением то, что удалось несмотря на разруху 90-х сохранить производственные мощности.Объединить всехПо словам Дубоносова, в советские годы, кроме руководства предприятием, у него была и общественная работа - он был депутатом райсовета. Знал все проблемы жителей своего микрорайона и старался помогать, причем тогда депутаты никакой зарплаты не получали. А когда вышел на пенсию, не смог сидеть дома без дела. Вступил в одну из общественных "сталинградских" организаций и понял, что люди, которые в них состоят, разрознены, но в принципе хотят одного и тоже: поддержки. Он решил всех объединить под крылом одной организации "Дети Сталинграда".В 2014 года Геннадий Алексеевич ее возглавил и, как сам признается, все пошло, как надо. "Дети Сталинграда" проводят ежегодные форумы, посвященные истории сражения на Волге и подвигу его жителей. Сейчас члены организации, несмотря на возраст, активно готовят мероприятия к 80-летию победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля 2023 года."Восемьдесят лет - это событие, которое надо осветить по-настоящему, хотя бы тут, в Сталинграде, потому что ребята, которые сегодня воюют, они придут и будут расспрашивать нас о том, как мы боролись с фашистами. Думаю, наша организация станет поддержкой для этих ребят", - говорит Дубоносов.На протяжении многих лет он добивался для тех, кто пережил бомбежки, статуса "Житель осажденного Сталинграда" по примеру "Житель блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя". Организация направляла письма во всевозможные региональные и федеральные инстанции, и к каждой юбилейной дате сталинградцы надеялись, что такой статус им присвоят. И только в мае 2022 года в Волгоградской области на региональном уровне был учреждено официальное звание "Житель осажденного Сталинграда", под которое попадают те, кто находился в охваченном боями городе в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года."Теперь все сталинградцы ждут, когда такой статус будет присвоен на федеральном уровне. Всего "Детей Сталинграда" в стране проживает 4,8 тысячи человек, то есть 4 800 человек в стране могут получить статус "Жителя осажденного Сталинграда", - говорит главная помощница Дубоносова в руководстве организацией "Дети Сталинграда" Галина Егорова."У меня спросили на местном телевидении: вы радуетесь, что статус ввели, это вам же надо было статус получить? А я ответил: это вам надо, нам уже ничего не нужно. Присвоение статуса - это возвращение былого величия города и признание трагедии его жителей", - добавил Дубоносов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/stalingrad-1790943882.html

https://ria.ru/20220714/veteran-1802467025.html

https://ria.ru/20220717/stalingrad-1802990982.html

https://ria.ru/20220712/volgograd-1801881648.html

сталинград

волгоград

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сталинград, волгоград, кировский район