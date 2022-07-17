https://ria.ru/20220717/pamyatnik-1803035410.html

Медведев открыл в Волгограде памятник погибшим во время войны речникам

Медведев открыл в Волгограде памятник погибшим во время войны речникам - РИА Новости, 17.07.2022

Медведев открыл в Волгограде памятник погибшим во время войны речникам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье открыл памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны речникам - бронекатер БК-31, который затонул во... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:35

2022-07-17T13:35

2022-07-17T13:35

общество

волгоград

дмитрий медведев

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ВОЛГОГРАД, 17 июл – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в воскресенье открыл памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны речникам - бронекатер БК-31, который затонул во время Сталинградской битвы и был поднят со дна Волги в 2017 году, передает корреспондент РИА Новости.Церемония открытия откладывалась несколько раз из-за пандемии коронавируса. 17 июля - день 80-летия начала Сталинградской битвы."Сегодня особая дата для всех нас. 17 июля - начало Сталинградской битвы... Поднятый бронекатер <...> не просто часть комплекса. Эта экспозиция действительно вызывает чувство глубокого волнения. Энтузиасты, историки <...> сделали все, чтобы ни один из героев не остался безвестным", - заявил Медведев.В ноябре 2017 года поисковики провели сложную операцию по подъему БК-31 со дня Волги. Корпус между носовой частью и орудийной башней был разломлен, видны следы взрыва и пожара, корпус имеет многочисленные пулевые и осколочные повреждениями. В месте проведения операции было очень сильное течение, катер полностью занесло речным песком, поэтому, чтобы не повредить судно, для плавучего подъемного крана изготовили специальные стропы.Бронекатер затонул в результате артобстрела противника близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы, на носу судна обнаружены более 20 деревянных "чопиков", которые забивались, чтобы сохранить плавучесть. На корабле найдено около 50 заготовок таких деревянных "заплаток". В экипаже БК-31 состояли 11 бойцов. Они до последнего вели бой, все погибли. На борту обнаружены личные вещи бойцов, сохранившиеся части вооружения и технических предметов, они переданы в музей.После подъема БК-31 со дна Волги было принято решение о его реставрации и создании мемориала павшим в Сталинградской битве речникам на нижней террасе набережной Волгограда рядом с другим памятником – БК-13. Монтажные работы по установке памятника стартовали в конце 2019 года, на данный момент работы завершены. Бронекатер стоит на бетонном основании, он закрыт стеклянным куполом для сохранности мемориала. По данным ведомства, проект – мультимедийный, есть подсветка и разные спецэффекты.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803032693.html

https://ria.ru/20220717/stalingradskayabitva-1803019057.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, волгоград, дмитрий медведев