https://ria.ru/20220717/otbor-1803103255.html

Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины

Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины - РИА Новости, 17.07.2022

Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины

Владимир Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю активизировать запуск конкурса на отбор нового главы Национального антикоррупционного бюро... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T23:32

2022-07-17T23:32

2022-07-17T23:33

артем сытник

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю активизировать запуск конкурса на отбор нового главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Украинские СМИ ранее писали, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801866157.html

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артем сытник, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина