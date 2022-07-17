https://ria.ru/20220717/otbor-1803103255.html
Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины
Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины - РИА Новости, 17.07.2022
Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины
Владимир Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю активизировать запуск конкурса на отбор нового главы Национального антикоррупционного бюро... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T23:32
2022-07-17T23:32
2022-07-17T23:33
артем сытник
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю активизировать запуск конкурса на отбор нового главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Украинские СМИ ранее писали, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801866157.html
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артем сытник, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина
23:32 17.07.2022 (обновлено: 23:33 17.07.2022)
Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины
Зеленский поручил премьеру Шмыгалю начать отбор нового главы антикоррупционного бюро