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Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины - РИА Новости, 17.07.2022
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Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины
Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины - РИА Новости, 17.07.2022
Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины
Владимир Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю активизировать запуск конкурса на отбор нового главы Национального антикоррупционного бюро... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T23:32
2022-07-17T23:33
артем сытник
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю активизировать запуск конкурса на отбор нового главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Украинские СМИ ранее писали, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.
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артем сытник, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина
23:32 17.07.2022 (обновлено: 23:33 17.07.2022)
 
Зеленский поручил начать отбор нового главы антикоррупционного бюро Украины

Зеленский поручил премьеру Шмыгалю начать отбор нового главы антикоррупционного бюро

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил украинскому премьеру Денису Шмыгалю активизировать запуск конкурса на отбор нового главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Срок полномочий предыдущего руководителя НАБУ закончился, и должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - сказал Зеленский в своем обращении.
Украинские СМИ ранее писали, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 09:55
Шмыгаль заявил, что Украина получила от США три миллиарда долларов
 
Артем СытникДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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