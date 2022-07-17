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США считают, что у ОПЕК есть возможности для расширения нефтедобычи - РИА Новости, 17.07.2022
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США считают, что у ОПЕК есть возможности для расширения нефтедобычи
США считают, что у ОПЕК есть возможности для расширения нефтедобычи - РИА Новости, 17.07.2022
США считают, что у ОПЕК есть возможности для расширения нефтедобычи
США считают, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели, заявил советник... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:08
2022-07-17T18:34
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США считают, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели, заявил советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.Он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Ближнему Востоку, которая включала визит в Саудовскую Аравию и участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива."Исходя из того, что слышал в поездке, я достаточно уверен, что в ближайшие недели мы увидим еще несколько шагов", - сказал Хохштейн в интервью телекомпании CBS."Там есть дополнительные мощности, есть пространство для расширения добычи", - добавил он.Дипломат напомнил, что страны ОПЕК ранее обещали расширить нефтедобычу в июле и августе на 50% в сравнении с изначально запланированным ростом квот.По его словам, администрация США также ждет к концу года увеличения добычи на один миллион баррелей в сутки внутри страны. Это позволило бы властям отказаться от товарных интервенций на рынке нефти, сказал Хохштейн. Он отметил, что мировые цены уже демонстрируют значительное снижение - до примерно 100 со 120 долларов за баррель.
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в мире, сша, опек
18:08 17.07.2022 (обновлено: 18:34 17.07.2022)
 
США считают, что у ОПЕК есть возможности для расширения нефтедобычи

Госдеп: США считают, что у ОПЕК есть возможности для расширения нефтедобычи

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США считают, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и ждут от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели, заявил советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Ближнему Востоку, которая включала визит в Саудовскую Аравию и участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
"Исходя из того, что слышал в поездке, я достаточно уверен, что в ближайшие недели мы увидим еще несколько шагов", - сказал Хохштейн в интервью телекомпании CBS.
"Там есть дополнительные мощности, есть пространство для расширения добычи", - добавил он.
Дипломат напомнил, что страны ОПЕК ранее обещали расширить нефтедобычу в июле и августе на 50% в сравнении с изначально запланированным ростом квот.
По его словам, администрация США также ждет к концу года увеличения добычи на один миллион баррелей в сутки внутри страны. Это позволило бы властям отказаться от товарных интервенций на рынке нефти, сказал Хохштейн. Он отметил, что мировые цены уже демонстрируют значительное снижение - до примерно 100 со 120 долларов за баррель.
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