https://ria.ru/20220717/obstrel-1803032185.html
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое из "Градов"
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое из "Градов" - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое из "Градов"
Украинские войска за 22 минуты обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое, выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, 16... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:04
2022-07-17T13:04
2022-07-17T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
донецк (днр)
нато
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за 22 минуты обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое, выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, 16 снарядов калибром 122 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Доломитное обстреляли в 12.13, 12.15 и 12.20. В первый раз населенный пункт был обстрелян минами, во второй - снарядами "натовского" калибра, в третий - ракетами из "Градов". Верхнеторецкое обстреляли снарядами калибром 122 мм в 12.35.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/mordont-1803027002.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато
13:04 17.07.2022 (обновлено: 13:16 17.07.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое из "Градов"
Украинские войска выпустили по Доломитному и Верхнеторецкому 20 ракет из "Градов"