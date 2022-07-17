https://ria.ru/20220717/obstrel-1803032185.html

Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое из "Градов"

Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое из "Градов" - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое из "Градов"

Украинские войска за 22 минуты обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое, выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, 16... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:04

2022-07-17T13:04

2022-07-17T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за 22 минуты обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое, выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм, 16 снарядов калибром 122 мм и четыре мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Доломитное обстреляли в 12.13, 12.15 и 12.20. В первый раз населенный пункт был обстрелян минами, во второй - снарядами "натовского" калибра, в третий - ракетами из "Градов". Верхнеторецкое обстреляли снарядами калибром 122 мм в 12.35.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/mordont-1803027002.html

украина

сша

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, донецк (днр), нато